القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما

نفذت القوات الخاصة الإسرائيلية عمليات في منطقة النبي شيت بسهل البقاع في لبنان، محاولة العثور على آثار الملاح رون أراد، الذي أُسقطت طائرته قبل نحو 40 عامًا، إلا أنه لم يُعثر على أي أثر له، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع أي إصابات في صفوف قواته خلال العملية، بينما أُصيب وقتل عدد من المدنيين اللبنانيين، حسب المصادر المحلية.



وأشار الجيش إلى أن العملية أُجريت في إطار جهود مستمرة لإعادة المفقودين من الجنود الإسرائيليين، مع التأكيد على احترام سلامتهم، كما شددت تامي أراد، زوجة الملاح، على ضرورة عدم تعريض الجنود لأي خطر من أجل استخراج الرفات.



تضمنت العملية هبوط مروحيات القوات الخاصة، وتحرك المظليين والكوماندوز متخفين بزي يشبه زي الجيش اللبناني، فيما أشار حزب الله إلى مواجهات محدودة مع القوات الإسرائيلية تخللتها غارات جوية لضمان انسحاب القوات.



يُذكر أن رون أراد اختُطف في 16 أكتوبر 1986، ويُعتقد أنه توفي في السنوات الأولى بعد اختفائه، رغم أن بعض المصادر لم تؤكد ذلك رسميًا، فيما تواصل إسرائيل متابعة أي معلومات قد تكشف مصيره.