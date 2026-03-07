درة تكشف ما يميز شخصية ميادة فى "علي كلاي" عن أدوارها الشعبية السابقة

كشفت الفنانة درة عن ما يميز ميادة فى مسلسل علي كلاي برغم انها قدمت من قبل شخصيات شعبية فى عدد من الأعمال.

وقالت درة، فى تصريح خاص البلد : قدمت من قبل أدوارًا شعبية واستمتعت بها كلها، مثل مسلسل "العار" و"سجن النساء" وأعمال أخرى، وكل دور شعبي أقدمه أستمتع به، لكن كل مرة بشكل مختلف، لأن الشخصية الشعبية لا تعني أنها نسخة مشابهة للشخصيات السابقة، وكل شخصية لها إحساسها ومشاعرها وطريقة تعبيرها الخاصة، وميادة قد ترفع صوتها، وكلامها قوي وأحيانًا جارح، ولا تراعي مشاعر الآخرين، على عكس شخصية سماح في "العار" التي أحبها الناس لطبيعتها الطيبة، والشر في ميادة عامل جذب قوى بالنسبة لى، وهذا هو التحدي الذي يمكن للممثل أن يبدع فيه.

درة تتحدث عن مسلسل علي كلاي

يذكر أنه يعرض للفنانة درة حاليا مسلسلان في الموسم الدرامي الرمضاني، هما "علي كلاي" أمام أحمد العوضي، والثاني "إثبات نسب" أمام محمود عبد المغني.

وقالت درة عن تعاونها مع العوضي: تجربة مميزة جدًا، وهذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها معًا، وهو نجم كبير وله شعبية واسعة، وأعماله دائمًا قريبة من الناس وتتناول قضايا المجتمع بشكل مباشر، ومنذ أول تعامل بيننا اكتشفت أنه شخص محترم وفنان حقيقي، يهتم بكل تفاصيل دوره وعمل الفريق بأكمله، وهذا جعل العمل معه ممتعًا جدًا، خصوصًا وأن بيننا كيمياء واضحة في المشاهد المشتركة، والمشاهد بين ميادة وعلي كانت قوية ومليئة بالمشاعر المتضاربة والصراعات النفسية، والجديد في العلاقة بينهما أنها لا تعتمد على الشكل التقليدي لعلاقة الرجل والمرأة الذي نشاهده عادة.