هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
الأرصاد: أسبوع مستقر وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل

حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الفترة من الأحد 8 مارس حتى الخميس 12 مارس 2026، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، يكون بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام القادمة، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد 8 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن نشاطًا للرياح قد يشهده عدد من المناطق خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 12 مارس.

حول درجات الحرارة، المتوقعة خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 21 و23 درجة مئوية للعظمى، بينما تتراوح في السواحل الشمالية بين 19 و20 درجة، وفي شمال الصعيد بين 22 و26 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى نحو 29 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تأتي وفق أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية وإصدار تحديثات في حال حدوث أي تغيّرات.

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
طريقة عمل ورقة اللحمة
نهال طايل
