مراد مكرم يعلق علي واقعة ربط كلاب الشوارع في الحديد.. تفاصيل

علق الفنان مراد مكرم علي واقعة اصطياد الكلاب والحيوانات الأليفة من الشوارع .

كلاب الشوارع

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مواطن مصري غير سوي،يصطاد الكلاب المسالمه(لو ما كانتش مسالمه ماكانش عرف يمسكهم و يربطهم)

و بيربطهم في سور حديد،و يسيب كلبه الجرمن شابرد عليهم علشان يموتهم....بيستخدم الكلاب الغلبانه الي مش لاقيه لقمه او شربة مية ،علشان يدرب كلبه علي الشراسه...ايه القلب ده،ايه الغل و الكره و الشر ده؟؟؟ و الي يطاوعه قلبه و عقله يعمل كده،تأكد انه ممكن يعمل اي حاجه...الراجل ده خطر علي المجتمع".

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (عامل ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور أول) ، وبمواجهتهما أقر الأول بعثوره على الكلب المشار إليه حال سيره ونجله بالدراجة النارية خاصته وقام بإصطحابه بقصد بيعه والتربح من ثمنه.

تم التحفظ على الدراجه النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .