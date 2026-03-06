مشهد مؤسف .. رجل وابنه يسحلان كلبا بدراجة نارية في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (عامل ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور أول) ، وبمواجهتهما أقر الأول بعثوره على الكلب المشار إليه حال سيره ونجله بالدراجة النارية خاصته وقام بإصطحابه بقصد بيعه والتربح من ثمنه.

تم التحفظ على الدراجه النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .