800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق قرار صرف منحة التموين كدعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لتصل إجمالي قيمة الدعم إلى 800 جنيه خلال شهري مارس وأبريل 2026.



ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبيل حلول شهر رمضان.

موعد تطبيق منحة التموين وكيفية معرفة الاستحقاق

أكدت وزارة التموين أن المواطنين المستحقين لتلك المنحة سيتلقون رسالة نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، تظهر حالة بطاقة التموين وموقفها من المنحة، بالتزامن مع صرف بون الخبز.

وبهذه الطريقة يمكن للمواطنين التأكد من استحقاقهم دون الحاجة لتقديم أي طلبات أو تحديث بيانات.



منافذ صرف منحة الدعم الإضافي

تتوفر المنحة في حوالي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين



طريقة الاستفادة من المنحة

أتاحت الوزارة حرية اختيار السلع ضمن منحة الدعم الإضافي، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة، وتشمل أبرز السلع الأساسية: السكر، الأرز، الزيت، والمكرونة، بهدف تمكين الأسر من توجيه الدعم حسب أولويات الإنفاق الفعلية.

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة SMS، يمكن للمواطنين اتباع إحدى الخطوات التالية:

مراجعة منفذ التموين التابع لهم.

متابعة بون صرف الخبز عند الصرف، حيث يظهر موقف البطاقة التموينية رسميًا من خلال النظام، دون الحاجة لتقديم شكاوى أو طلبات جديدة.



خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق.

التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة، حسب احتياجات الأسرة.

السلع المتاحة ضمن المنحة

السكر: 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو).

الأرز: 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو).

الزيت: 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات).

المكرونة: 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات).

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يقتصر على البطاقات التي تصلها رسالة رسمية بالاستحقاق، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



آخر موعد لصرف منحة التموين

بدأت وزارة التموين صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لشهر أبريل بنفس الآليات وهوآخر موعد، وفق توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.