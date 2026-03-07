الخليج يهزم الحزم 2-1 ويعزز موقعه في الدوري السعودي

حقق الخليج السعودي فوزًا مهمًا على حساب الحزم السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث مباراة الخليج والحزم

شهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريقين، حيث تمكن الحزم من افتتاح التسجيل عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة 54.

ورد الخليج سريعًا، بعدما أدرك التعادل عن طريق النجم اليوناني كوستاس فورتونيس من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن ينجح جيورجوس ماسوراس في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الحزم عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.