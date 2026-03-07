موجز أخبار الوادي الجديد .. فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين وتحرير 63 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد

أسفرت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية بالوادي الجديد، عن فوز المهندس محمد عز بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وسط إشراف قضائي كامل.



وشهدت الانتخابات، إجراء عملية التصويت من خلال لجنتين بمقري النقابة في مركزي الخارجة والداخلة، إذ انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمرت حتى 5 مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية.

وأوضح، أن الإقبال كان محدودًا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، قبل أن يشهد تزايدًا تدريجيًا خلال ساعات اليوم، حيث حرص عدد من المهندسين على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.

تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تكثيف الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة للمواطنين.

حملات مكبرة على الأسواق بالوادي الجديد

وأشارت المحافظ، خلال بيان صدر اليوم، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت 21 حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المرور على 164 منشأة تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس 2026، وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والرقابية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 50 مخالفة بأسواق الجملة والتجزئة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها لجهات الاختصاص.