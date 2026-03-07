قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد .. فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين وتحرير 63 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد
أسفرت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية بالوادي الجديد، عن فوز المهندس محمد عز بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وسط إشراف قضائي كامل.


محافظ الوادي الجديد تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الفرافرة

فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد 

وشهدت الانتخابات، إجراء عملية التصويت من خلال لجنتين بمقري النقابة في مركزي الخارجة والداخلة، إذ انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا واستمرت حتى 5 مساءً، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية.

وأوضح، أن الإقبال كان محدودًا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، قبل أن يشهد تزايدًا تدريجيًا خلال ساعات اليوم، حيث حرص عدد من المهندسين على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.

تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تكثيف الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة للمواطنين.

حملات مكبرة على الأسواق بالوادي الجديد

وأشارت المحافظ، خلال بيان صدر اليوم، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت 21 حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المرور على 164 منشأة تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس 2026، وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والرقابية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 50 مخالفة بأسواق الجملة والتجزئة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تتعلق بالنظافة العامة، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها لجهات الاختصاص.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نقيب المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد