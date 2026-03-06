نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، حيث فتحت قلبها في حوار صريح كشفت خلاله عن العديد من التفاصيل الشخصية والفنية في حياتها.

وأكدت مايا دياب أنها عندما تتخذ أي خطوة في حياتها تكون عن قناعة كاملة، مشيرة إلى أنها لا تحب المخاطرة غير المحسوبة.

وكشفت أنها خاضت تجربة القفز بالمظلات “سكاي دايفينج” مرة واحدة فقط، لافتة إلى أنها لا تعرف حتى الآن كيف تجرأت على القفز من الطائرة، ووصفت التجربة بأنها كانت “هبل”، مؤكدة أنها لن تكررها مجددًا بسبب خطورتها خاصة بعد سماعها عن وفاة بعض الأشخاص أثناء هذه المغامرة

