الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

يتساءل كثير من المواطنين في مصر عن الطقس في عيد الفطر 2026 مع اقتراب نهاية شهر رمضان، وهل سيكون الطقس مناسبًا للملابس الصيفية أم أن الأجواء الشتوية ستستمر.

وفي هذا الإطار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس في عيد الفطر 2026، والتي تشير إلى استمرار الأجواء الشتوية نسبيًا مع اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار وبرودة واضحة ليلًا.



وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المؤشرات الأولية لحالة الطقس في عيد الفطر 2026 تشير إلى طقس دافئ نهارًا لكنه يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، ما يعني أن الملابس الشتوية الخفيفة ستظل الخيار الأنسب خلال أيام العيد خاصة في الفترات المسائية.

الأرصاد تكشف طبيعة طقس عيد الفطر

أوضحت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء الحالية التي تشهدها البلاد ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، وهو ما سينعكس بشكل كبير على حالة الطقس في عيد الفطر 2026.

وأضافت أن بداية فصل الربيع الذي يبدأ رسميًا في 21 مارس عادة ما تتشابه أجواؤه مع الشتاء، لأن الفصول الانتقالية تتأثر بخصائص الفصلين السابق واللاحق، وهو ما يجعل الأجواء تميل إلى البرودة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.



وأشارت إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد فترة من التقلبات الجوية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الحرارة خلال ذروة الشتاء، لافتة إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل ستتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس خلال الفترة المقبلة سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر، حيث يسود طقس شديد البرودة نسبيًا في بداية اليوم، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع سطوع الشمس.

وأكدت منار غانم في تصريحات للتليفزيون المصري أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح حاليًا بين 11 درجة مئوية للصغرى و21 درجة للعظمى، وهو ما يعكس حالة من الاعتدال النسبي خلال ساعات النهار.

أما في محافظات الصعيد مثل الأقصر وأسوان، فتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 24 و25 درجة مئوية، بينما تتحسن درجات الحرارة الصغرى تدريجيًا خلال الليل لتتراوح بين 10 و12 درجة مئوية في القاهرة.

هل توجد أمطار خلال الأيام المقبلة؟

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار خلال اليومين الحاليين ضعيفة للغاية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على استقرار الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك احتمالات لعودة فرص سقوط الأمطار بداية من يومي السبت والأحد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وقد تمتد بشكل خفيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري والمحافظات الداخلية.



وأكدت أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولن تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الحياة.

الشبورة المائية واستقرار الرياح

لفتت منار غانم أيضًا إلى وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما تختفي مع ارتفاع أشعة الشمس.

كما أشارت إلى أن حالة الرياح تشهد استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة، وهو ما يقلل من الإحساس بالبرودة ويجعل الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات النهار.

ماذا نرتدي في عيد الفطر؟

مع استمرار هذه الأجواء، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس في عيد الفطر 2026 مائلًا إلى الدفء خلال النهار، لكنه سيظل باردًا نسبيًا خلال الليل، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

ولهذا ينصح خبراء الأرصاد بارتداء ملابس شتوية خفيفة أو ملابس ربيعية خلال النهار، مع ضرورة الاحتفاظ بملابس أكثر دفئًا خلال الفترات الليلية.

كما تشير التوقعات إلى أن الأجواء لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما يعني استمرار الطابع الشتوي نسبيًا حتى مع دخول فصل الربيع.

توقعات طقس عيد الفطر 2026

وبحسب المؤشرات الحالية، فإن حالة الطقس في عيد الفطر 2026 ستتسم بالاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع أجواء مشمسة خلال النهار ودرجات حرارة معتدلة، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل.

ومع ذلك شددت هيئة الأرصاد الجوية على أن التوقعات بعيدة المدى قد تتغير مع اقتراب موعد العيد، نتيجة التأثر بالمنخفضات الجوية أو التغيرات المناخية المفاجئة.

لذلك تنصح الهيئة المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر لمعرفة آخر التحديثات الخاصة بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.