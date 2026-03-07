كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب أيام حياته

كشف الفنان كريم فهمي عن أصعب موقف مر به في حياته الشخصية، قائلًا: "كنت بقعد باليومين ما أكولش.. قعدت أيام من غير أكل".

وأوضح أن التجربة الصعبة لم تكسره؛ بل بالعكس، كانت سببًا في تقويته وثقل شخصيته، قائلا: "أنا قويت ونجحت وبقيت في حته كويسة، ولولا المرحلة الصعبة اللي أنا عديت بيها؛ ما كنتش وصلت اللي أنا فيه دلوقتي".

وأشار كريم فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إلى أن البعض يمر بالمشكلات وتكسرهم، بينما هناك من تُقويهم تلك المطبات، مؤكدًا أنه من الفئة الثانية "المطبات دي هي اللي بتبني موقفك".. كانت بتحصل لي مواقف صعبة، من ضمنها أيام كنت بقعد فيها يومين من غير أكل، وده أول مرة أتكلم عنه".

وتطرق كريم فهمي إلى تأثير الظروف المادية على تجربته،: "أغلب الحاجات كانت ليها علاقة بالماديات، زي اللبس، أو ممارسة الرياضة، كنت بطلت الكورة، وكنت عايز ألبس كويس، لكن الإمكانيات كانت محدودة".

ونوه بأن فقدان القدرة على التعايش مع نفس المجتمع الذي كان يعيش فيه سابقًا؛ خلق له صراعًا داخليًا، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من هذه التجارب.

ولفت كريم فهمى إلى أن استاذ اللغة الإنجليزية كان له دور داعم في المرحلة الصعبة، حيث شجعه على العمل معه؛ لدعم وضعه المادي، قائلًا: "أستاذ الإنجليش كان بيخليني أشتغل معاه عشان يساعدني ماديًا".

وأكد: “هذه المرحلة كانت قوية وجعلتني أتعلم من المواقف التي مررت بها”.

