مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب أيام حياته

كريم فهمي
كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي عن أصعب موقف مر به في حياته الشخصية، قائلًا: "كنت بقعد باليومين ما أكولش.. قعدت أيام من غير أكل".

وأوضح أن التجربة الصعبة لم تكسره؛ بل بالعكس، كانت سببًا في تقويته وثقل شخصيته، قائلا: "أنا قويت ونجحت وبقيت في حته كويسة، ولولا المرحلة الصعبة اللي أنا عديت بيها؛ ما كنتش وصلت اللي أنا فيه دلوقتي".

وأشار كريم فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إلى أن البعض يمر بالمشكلات وتكسرهم، بينما هناك من تُقويهم تلك المطبات، مؤكدًا أنه من الفئة الثانية "المطبات دي هي اللي بتبني موقفك".. كانت بتحصل لي مواقف صعبة، من ضمنها أيام كنت بقعد فيها يومين من غير أكل، وده أول مرة أتكلم عنه".

وتطرق كريم فهمي إلى تأثير الظروف المادية على تجربته،: "أغلب الحاجات كانت ليها علاقة بالماديات، زي اللبس، أو ممارسة الرياضة، كنت بطلت الكورة، وكنت عايز ألبس كويس، لكن الإمكانيات كانت محدودة".

ونوه بأن فقدان القدرة على التعايش مع نفس المجتمع الذي كان يعيش فيه سابقًا؛ خلق له صراعًا داخليًا، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من هذه التجارب.

ولفت كريم فهمى إلى أن استاذ اللغة الإنجليزية كان له دور داعم في المرحلة الصعبة، حيث شجعه على العمل معه؛ لدعم وضعه المادي، قائلًا: "أستاذ الإنجليش كان بيخليني أشتغل معاه عشان يساعدني ماديًا".

وأكد: “هذه المرحلة كانت قوية وجعلتني أتعلم من المواقف التي مررت بها”.

https://www.youtube.com/live/nghV6zuoWIo?si=cqmHPRs5CgbD9mrA

كريم فهمي اسرار أميرة بدر

