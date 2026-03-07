قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40 مع أسرته ونجوم الزمالك| شاهد
تقييم اللاعب تغير.. رئيس النادي المصري يكشف سبب فشل صفقة ناصر منسي
السعودية وباكستان تطالبان إيران بتغليب الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة
تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي
8 حتى الآن.. تريزيجيه يتصدر جدول هدافي الدوري المصري
أيمن الجميل: جذور عائلتي تعود إلى تجارة الحبوب بين الصعيد وبحري
دعاء القنوت في صلاة الفجر.. ردد هذه الكلمات أثناء الصلاة
فشل مفاوضات الاتحاد الكويتي ع المدرب المغربي حسين عموتة
أمريكا توافق على بيع ذخائر لـ إسرائيل بنحو 152 مليون دولار
الخمريد والكابد والإتر والجاكود ..أكلات أسوانية ونوبية شهيرة فى رمضان..تعرف عليها
وزارة الدفاع⁩ السعودية: تدمير 4 مسيرات كانت متجهة إلى حقل شيبة
الخطيب: مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حلم تحقق لخدمة المجتمع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: مقتـ ل وإصابة عدد من أفراد المهام السرية بالشرق الأوسط

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

 
أكد السيناتور الأمريكي كريس مورفي أن إيران أصبحت على علم بمواقع أكثر المراكز السرية الأمريكية حساسية في منطقة الشرق الأوسط .

وقال السيناتور الأمريكي كريس مورفي في تصريحات له : أدت الضربات الدقيقة بالطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الأيام الماضية إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الطاقم الأمريكي ذوي المهام السرية في المنطقة.

وأضاف السيناتور الأمريكي " مورفي ": تستفيد إيران من تعاون دولي فعال في مجال تبادل المعلومات ما يسهل هذه العمليات.

وأتم السيناتور الأمريكي كريس مورفي تصريحاته قائلا : الطائرات المسيرة الإيرانية تحلق بحرية في المنطقة بحثا عن أهداف خاصة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الجمعة، ذكرت - نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر - أن روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، تُزوّد ​​روسيا إيران بمواقع الأصول العسكرية الأمريكية منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.

وأشار التقرير إلى أن هذا يُشير إلى أن الصراع المتصاعد يشمل الآن أحد أكبر منافسي الولايات المتحدة النوويين، والذي يمتلك "قدرات استخباراتية فائقة".

كما يُمثل هذا تحولاً في موقف الخبراء السابق الذي كان يتمثل في ابتعاد روسيا عن الصراع، واقتصارها على الإدانات الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية، مُعلناً استعداده لدعم حلول سلمية توافقية تستند إلى القانون الدولي.

وفي يوم الخميس، صرّحت آنا بورشيفسكايا، الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن، بأن "لدى بوتين أولويات أخرى، وعلى رأسها أوكرانيا"، وذلك وفقاً لتقرير لوكالة رويترز.

وقالت: "سيكون من الحماقة أن تدخل روسيا في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة".

كما نقل التقرير عن مصدر روسي رفيع قوله: "إن التصعيد في إيران وحولها وفي منطقة الخليج يصرف الانتباه بالفعل عن الحرب في أوكرانيا، هذه حقيقة لا جدال فيها، أما ما عدا ذلك فهو مجرد عاطفة تجاه "حليف ساقط".

وفقًا لوكالة رويترز، ساعدت موسكو إيران في بناء قدراتها العسكرية من خلال تزويدها بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيا وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الردع وتعقيد العمليات الأمريكية في المنطقة.

في أبريل من العام الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن روسيا ستمول محطة نووية جديدة في إيران.

وقال إن البلدين سيتعاونان في "بناء منشآت جديدة للطاقة النووية واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة".

في وقت لاحق من شهر سبتمبر، زودت روسيا طهران بسلسلة من التحديثات العسكرية، شملت طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-29 وأنظمة دفاع جوي من طراز إس-400.

ومع ذلك، لم يتضح تمامًا مدى المعلومات الاستخباراتية الروسية التي تم الحصول عليها مؤخرًا، وفقًا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست".

وأفاد مسؤولون بأن قدرة الجيش الإيراني على تحديد مواقع القوات الأمريكية قد تراجعت بعد أقل من أسبوع على بدء القتال.

الجيش الأمريكي إيران روسيا سينانور أمريكي الطاقم الأمريكي ذوي المهام السرية بالشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

حقيقة أزمة زيزو مع الأهلي.. تفاصيل

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد