إيران .. مقتل 8 في هجمات على أصفهان وتضرر 80 وحدة سكنية

أفاد مساعد حاكم مدينة أصفهان الإيرانية بمقتل 8 في هجمات الجمعة على المدينة وسط البلاد وتضرر 80 وحدة سكنية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت في وقت سابق أن المنشأة النووية الإيرانية في مدينة أصفهان شهدت انفجارات قريبة منها.

وأوضحت إذاعة كان العبرية، أن التفجيرات وقعت في منطقة قريبة من المنشأة النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، في مؤشر إلى استمرار العمليات العسكرية أو الهجمات المتبادلة داخل العمق الإيراني.

وفي سياق آخر، أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانًا قال فيه إنه استهدف حتى الآن 500 موقع أمريكي وإسرائيلي، في إطار الرد على الهجوم المشترك، وتسبب في اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي إلى جانب عشرات القادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعد فيه دخان كثيف من مجمع السفارة الأمريكية في الكويت.

في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، بإصابة 18 جنديًا بجروح خطيرة خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت يوم الأحد عن مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر لشبكة CNN أن الأربعة لقوا حتفهم في الهجوم نفسه الذي وقع في الكويت وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بجروح خطيرة 18 جنديًا خلال هذه العمليات.

وفي سياق متصل، عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحفياً حول الحرب الأمريكية مع إيران، في أول ظهور رسمي لمسؤولين أمام الكاميرات في البنتاجون منذ عدة أشهر.

وأكد “هيجسيث” أن هدف الضربات الأمريكية على إيران ليس "تغيير النظام" ومع ذلك، دعا الإيرانيين إلى "اغتنام" فرصة تغيير النظام.

وأوضح “هيجسيث” أن الحرب ضد إيران لا تُقارن بحرب العراق، قائلاً إن هذا الصراع لن يكون "بلا نهاية"، بل "مهمة واضحة، مدمرة، وحاسمة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن طموحات إيران النووية "كان لا بد من التصدي لها"، مؤكداً أنها "لم تتوقف" منذ الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو الماضي.

ورغم عدم وجود قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية حاليًا، صرّح هيجسيث بأنه لن يناقش إمكانية إرسال الجيش الأمريكي قوات برية في المستقبل.