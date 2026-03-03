عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا ، يفيد بـ سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين.

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية ، موظفيها غير المعنيين بالطوارئ وأسرهم مغادرة الأردن والعراق والبحرين وقطر والكويت.

ومنذ قليل، وجهت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نداءً عاجلا لجميع موظفيها وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت، عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

من جانبه، ذكر قوات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين.