عميد طب طنطا يتفقد مستشفى سرطان الاطفال الجامعي| صور

أجري الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيه بزيارة تفقدية للأقسام العلاجية بمستشفي سرطان الاطفال الجامعي ( 57357 ) وذلك في إطار التأكد من انتظام سير العمل بقطاعات المستشفي وتشغيلها بكامل طاقتها وضمان حسن سير العمل بالعناية المركزة والعمليات الجراحية بالمستشفى .

وعقد "حنتيرة " اجتماعا مع جميع أعضاء هيئة التدريس بوحدة أمراض الدم وأوارم الأطفال والمسئولين عن تشغيل مستشفي سرطان الاطفال ( 57357 سابقا ) وقطاع 3 ، ومستشفي سرطان الأطفال 2 بالمستشفي الرئيسي الجامعي.

متابعة انتظام العمل

وأكد عميد كلية الطب علي ضرورة التكامل بين القطاعين وأن يعمل القطاعين بكامل طاقتهم في خدمة مرضي أورام الاطفال في محافظه الغربية مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة للأطفال المرضي والمترددين علي المستشفي .

تحسين خدمات علاجية

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام المستشفى برفقه الدكتور أحمد سويلم مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد ، للاطلاع على أحدث النظم العلاجية والتقنيات المتطورة في مجال علاج أورام الأطفال، إلى جانب مناقشة آليات التكامل العلمي والبحثي والتدريبي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.