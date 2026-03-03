قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
قلوبنا معاك يا فنان.. تامر حسني يوجّه رسالة لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عميد طب طنطا يتفقد مستشفى سرطان الاطفال الجامعي| صور

عميد كلية الطب بجامعة طنطا
عميد كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجري الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعيه بزيارة تفقدية للأقسام العلاجية بمستشفي سرطان الاطفال الجامعي (  57357 )  وذلك في إطار التأكد من انتظام سير العمل بقطاعات  المستشفي وتشغيلها بكامل طاقتها وضمان  حسن سير  العمل  بالعناية المركزة والعمليات الجراحية بالمستشفى .

وعقد "حنتيرة " اجتماعا مع جميع أعضاء هيئة التدريس بوحدة أمراض الدم وأوارم الأطفال والمسئولين عن تشغيل مستشفي سرطان الاطفال  ( 57357 سابقا  )   وقطاع 3 ، ومستشفي سرطان الأطفال 2  بالمستشفي الرئيسي الجامعي.

متابعة انتظام العمل 

وأكد عميد كلية الطب علي ضرورة التكامل بين القطاعين وأن يعمل القطاعين بكامل طاقتهم في خدمة مرضي أورام الاطفال في محافظه الغربية مشددا على ضرورة  توفير سبل الراحة للأطفال المرضي والمترددين علي المستشفي .

تحسين خدمات علاجية 

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام المستشفى برفقه الدكتور أحمد سويلم مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد ، للاطلاع على أحدث النظم العلاجية والتقنيات المتطورة في مجال علاج أورام الأطفال، إلى جانب مناقشة آليات التكامل العلمي والبحثي والتدريبي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات علاجية مستشفي أطفال جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد