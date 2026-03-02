تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، داخل مطعم شهير بمدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية.

حملات تموينية

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملة رقابية مكثفة بمدينة طنطا برئاسه المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة، حيث تبين أن تاريخ انتهاء الصلاحية المدون هو 18/2/2026، في مخالفة صريحة تهدد صحة المواطنين.

ردع مخالفين

شارك في الحملة ياسر مراد و محمد الشيخ من الرقابة التموينية بالمديرية، وتم على الفور استدعاء الجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات و تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.