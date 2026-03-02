قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
حوادث

ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بمدينة طنطا

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، داخل مطعم شهير بمدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية.

حملات تموينية 

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملة رقابية مكثفة بمدينة طنطا  برئاسه  المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة، حيث تبين أن تاريخ انتهاء الصلاحية المدون هو 18/2/2026، في مخالفة صريحة تهدد صحة المواطنين.

ردع مخالفين 

شارك في الحملة ياسر مراد  و محمد الشيخ من الرقابة التموينية بالمديرية، وتم على الفور استدعاء الجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات و تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

