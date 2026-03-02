قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
كيف تتعامل مع أجهزتك الإلكترونية القديمة بشكل آمن ومسؤول؟

احمد الشريف

أوضحت هيئات بيئية دولية أن التخلص من الأجهزة الإلكترونية مع القمامة المنزلية يعرّض البيئة لمواد سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، وهي عناصر يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية وتؤثر على صحة الإنسان والحياة البرية.

أشارت هذه الهيئات إلى أن حرق النفايات الإلكترونية أو تفكيكها بطرق بدائية يطلق غازات سامة في الهواء، ويهدر في الوقت نفسه معادن ثمينة يمكن إعادة تدويرها مثل الذهب والنحاس والعناصر النادرة المستخدمة في مكونات اللوحات الإلكترونية.

إصلاح الجهاز أو إعادة استخدامه أولًا

أكدت منظمات متخصصة في إدارة النفايات الإلكترونية أن الخيار الأول ينبغي أن يكون محاولة إصلاح الجهاز أو تحديثه، خاصة إذا كان العطل بسيطًا أو يمكن استبدال البطارية أو القرص الصلب بتكلفة معقولة لإطالة عمره عدة سنوات إضافية.

أوضحت هذه الجهات أن إعادة استخدام الجهاز داخل الأسرة، مثل نقل هاتف قديم لأحد الأطفال أو استخدام لابتوب قديم لأغراض الدراسة أو العمل الخفيف، يساعد في تقليل كمية النفايات الإلكترونية ويؤخر الحاجة للتخلص منه.

بيع أو التبرع بالأجهزة الصالحة للعمل

أشارت أدلة توعوية إلى أن الأجهزة التي لا تزال تعمل يمكن بيعها عبر المنصات المتخصصة أو المتاجر التي تقدم برامج الاستبدال Trade‑In، سواء لدى الشركات المصنّعة أو متاجر الإلكترونيات، وهو ما يوفّر جزءًا من تكلفة شراء جهاز جديد ويضمن إعادة تدوير منظّمة.

أكدت منظمات غير ربحية أن التبرع بالأجهزة القديمة لجهات موثوقة – مثل الجمعيات التعليمية أو المبادرات التي توفر حواسيب للأسر منخفضة الدخل – يمنح هذه الأجهزة حياة ثانية ويحولها من عبء نفايات محتمل إلى أداة لدعم التعليم والوصول إلى الإنترنت.

محو البيانات قبل أي تبرع أو إعادة تدوير

أوضحت جهات متخصصة في إعادة تدوير الحواسيب أن أي خطوة للتبرع أو إعادة التدوير يجب أن تسبقها عملية تنظيف للبيانات، تشمل حذف الملفات الشخصية، وتسجيل الخروج من الحسابات، وإعادة ضبط المصنع للأجهزة الذكية، أو تهيئة الأقراص الصلبة وفق معايير آمنة في أجهزة الكمبيوتر.

أشارت هذه الجهات إلى أن بعض المؤسسات المعتمدة تقدّم خدمة تدمير البيانات بشكل احترافي، مع شهادات تثبت مسح الأقراص بما يطابق معايير حماية الخصوصية، حتى لا تُعاد بيع الأجهزة أو تفكيكها وفيها بيانات حساسة لصاحبها السابق.

اللجوء إلى مراكز تدوير معتمدة بدل القمامة المنزلية

أكدت وكالات حماية البيئة أن الأجهزة التي لم يعد من الممكن إصلاحها أو التبرع بها يجب أن تُرسل إلى مراكز إعادة تدوير معتمدة لنفايات الإلكترونيات، بدل رميها في صناديق القمامة أو تركها في الشارع مع المخلفات العادية.

أوضحت هذه الوكالات أن هذه المراكز تمتلك تجهيزات خاصة لاستخراج المواد الخطرة والتعامل معها بأمان، واسترجاع المعادن القابلة لإعادة الاستخدام، مما يقلل التلوث، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم في الوقت نفسه صناعة التدوير والاقتصاد الدائري.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

