الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
تكنولوجيا وسيارات

جهاز Steam Machine جديد من Valve يقلب موازين الجيمنج على الكمبيوتر

Steam Machine
Steam Machine
احمد الشريف

كشفت منصة Engadget أن شركة فالف تستعد لإطلاق نسخة جديدة من جهاز Steam Machine في 2026، كجهاز حاسوب مخصص للألعاب بحجم صغير موجه لغرفة المعيشة ويعمل بنظام SteamOS. 

أوضحت المنصة أن فالف تهدف من خلال الجهاز إلى إتاحة تشغيل مكتبة ألعاب Steam على التلفزيون بجودة عالية وأداء قريب من أجهزة الألعاب المنزلية التقليدية، مع الحفاظ على مرونة الحاسب الشخصي في نفس الوقت.

معالج ورسوميات من AMD مع استهداف دقة 4K

أوضحت Engadget أن Steam Machine يعتمد على معالج شبه مخصص من AMD بمعمارية Zen 4 بعدد ستة أنوية، مع تردد يصل إلى 4.8 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات شبه مخصص من فئة RDNA 3 من AMD، وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت من نوع DDR5، وذاكرة رسوميات 8 جيجابايت من نوع GDDR6. 

أشارت تقارير سابقة إلى أن فالف تستهدف من خلال هذه التوليفة تقديم تجربة لعب بمعدل إطارات ثابت على دقة 4K بالاعتماد على تقنيات رفع الدقة مثل FSR، مع أداء يتفوق بأضعاف على جهاز Steam Deck المحمول لكن بسعر ينافس الحواسب الصغيرة وأجهزة الكونسول.

سعات تخزين وخيارات ترقية مرنة

أكدت Engadget أن الجهاز سيطرح بسعتي تخزين داخليتين أساسيتين عبر أقراص SSD، الأولى 512 جيجابايت والثانية 2 تيرابايت، مع الإشارة إلى أن باقي المواصفات ستكون متطابقة بين النسختين. 

أوضحت تقارير متطابقة أن فالف تخطط لإتاحة إمكانية الوصول إلى وحدات الذاكرة والتخزين داخليًا لتسهيل الترقية مستقبلًا، إلى جانب دعم منفذ microSD عالي السرعة لزيادة السعة لتخزين الألعاب، وهو ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة المساحة مع مكتبة Steam الكبيرة.

تصميم مخصص لغرفة المعيشة 

أشارت تقارير متخصصة إلى أن فالف تصمم Steam Machine كحاسوب ألعاب مدمج يشبه أجهزة الكونسول من حيث الشكل والاستخدام، بحيث يوضع إلى جوار التلفزيون ويتصل به مباشرة عبر HDMI لتقديم تجربة لعب من الأريكة. 

أوضحت المصادر أن الجهاز سيعمل مع إصدار جديد من Steam Controller يحمل تصميمًا محدثا مع عصا تحكم مزدوجة ولوحتين لمسيتين (Trackpads) للمساعدة في التحكم في ألعاب الحاسوب التي تعتمد عادة على الفأرة، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث أو مستقبل لاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز يقلل زمن التأخير ويعمل أيضًا كمحطة شحن.

نافذة الإطلاق المتوقعة وتسعير مبدئي تقديري

أكدت Engadget أن فالف لم تعلن بعد عن سعر رسمي لجهاز Steam Machine، لكن الشركة ذكرت أن الإطلاق مخطط له خلال 2026 دون تحديد موعد دقيق.

أوضحت تحليلات من مواقع متخصصة في الهاردوير أن تقديرات الأسعار المتوقعة تدور في نطاق بين 400 و550 دولارًا للنسخة ذات سعة 512 جيجابايت، مع احتمال وصول سعر نسخة 2 تيرابايت إلى حدود 700 دولار، في محاولة لوضع الجهاز في منطقة سعرية منافسة لأجهزة الكونسول الكبرى وبعض الحواسب الصغيرة الموجهة للألعاب.

حاسوب Steam Machine حاسوب مخصص للألعاب نظام SteamOS 4K AMD معالج

