اختراع رهيب بإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2026

أعلنت ASUS عن تحديث جهازها المحمول Zenbook Duo المتميز خلال معرض CES 2026.

يأتي جهاز Zenbook Duo 2026 مزودًا بالعديد من التحسينات مقارنةً بسابقه، حيث يجمع بين شاشتي OLED أكثر سطوعًا ومعالجات Intel Core Ultra Series 3 الأحدث إليك كل ما هو جديد في مواصفات الكمبيوتر المحمول ذي الشاشتين.

مواصفات جهاز ASUS Zenbook Duo 2026



يتميز جهاز ASUS Zenbook Duo (UX8407) لعام 2026 بشاشتي لمس ASUS Lumina Pro OLED مزدوجتين مقاس 14 بوصة. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة 3K (2880 × 1800 بكسل) وسطوع ذروة مذهل يصل إلى 1000 شمعة. بفضل تصميم الكمبيوتر المحمول، تم تقليل المسافة بين الشاشتين بشكل كبير، مما يجعل مساحة العمل المرئية أكثر سلاسة. كما يدعم الجهاز معدل تحديث متغير يتراوح بين 48 هرتز و144 هرتز، بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision.

إطلاق جهاز ASUS Zenbook Duo 2026

يحتوي كمبيوتر Zenbook Duo على معالج Intel Core Ultra X9 Series 3، مقترنًا برسومات Intel Arc، وسرعة معالجة ذكاء اصطناعي تصل إلى 50 تيرابايت في الثانية ويعمل Zenbook Duo ببطارية مزدوجة كبيرة بسعة 99 واط/ساعة.

تصل خيارات الذاكرة إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، بينما تصل خيارات التخزين إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 4 SSD.

يأتي الحاسوب المحمول بتصميم فاخر، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت مع تقنية Dolby Atmos، وواي فاي 7، ومنفذ HDMI 2.1، وبلوتوث 5.4، ومنفذ Thunderbolt 4. سيُطرح الطراز الأفضل بسعة 2 تيرابايت للبيع بسعر 2499 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، بينما يبلغ سعره في الاتحاد الأوروبي حوالي 2600 يورو