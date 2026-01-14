قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأولى على دفعتها تُقصى من التعيين.. اتهامات بالتمييز داخل ألسن سوهاج| القصة الكاملة
اختراع رهيب بإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2026

جهاز Zenbook Duo 2026
جهاز Zenbook Duo 2026
لمياء الياسين

أعلنت ASUS عن تحديث جهازها المحمول Zenbook Duo المتميز خلال معرض CES 2026. 

يأتي جهاز Zenbook Duo 2026 مزودًا بالعديد من التحسينات مقارنةً بسابقه، حيث يجمع بين شاشتي OLED أكثر سطوعًا ومعالجات Intel Core Ultra Series 3 الأحدث إليك كل ما هو جديد في مواصفات الكمبيوتر المحمول ذي الشاشتين.

مواصفات جهاز ASUS Zenbook Duo 2026
 

يتميز جهاز ASUS Zenbook Duo (UX8407) لعام 2026 بشاشتي لمس ASUS Lumina Pro OLED مزدوجتين مقاس 14 بوصة. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة 3K (2880 × 1800 بكسل) وسطوع ذروة مذهل يصل إلى 1000 شمعة. بفضل تصميم الكمبيوتر المحمول، تم تقليل المسافة بين الشاشتين بشكل كبير، مما يجعل مساحة العمل المرئية أكثر سلاسة. كما يدعم الجهاز معدل تحديث متغير يتراوح بين 48 هرتز و144 هرتز، بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision.

إطلاق جهاز ASUS Zenbook Duo 2026

إطلاق جهاز ASUS Zenbook Duo 2026

يحتوي  كمبيوتر Zenbook Duo على معالج Intel Core Ultra X9 Series 3، مقترنًا برسومات Intel Arc، وسرعة معالجة ذكاء اصطناعي تصل إلى 50 تيرابايت في الثانية ويعمل Zenbook Duo ببطارية مزدوجة كبيرة بسعة 99 واط/ساعة.

تصل خيارات الذاكرة إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، بينما تصل خيارات التخزين إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 4 SSD.

يأتي الحاسوب المحمول بتصميم فاخر، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت مع تقنية Dolby Atmos، وواي فاي 7، ومنفذ HDMI 2.1، وبلوتوث 5.4، ومنفذ Thunderbolt 4. سيُطرح الطراز الأفضل بسعة 2 تيرابايت للبيع بسعر 2499 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، بينما يبلغ سعره في الاتحاد الأوروبي حوالي 2600 يورو

ذاكرة الوصول العشوائي مكبرات صوت واي فاي الحاسوب المحمول

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

