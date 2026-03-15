الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارخص سعر.. احصل على كحك العيد بهذه الطريقة

كحك العيد علي التموين
محمد غالي

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، وعلى رأسها الكعك والبسكويت، وذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركات المدرجة تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة المنتجات الموسمية بأسعار مناسبة، إلى جانب طرح بعض أصناف كعك العيد والبسكويت ضمن سلع فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين.

صرف كعك العيد في منافذ التموين

أعلنت الوزارة بدء صرف كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت داخل المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركات الغذائية الحكومية.

وتتولى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنتاج كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بأشكال وأنواع متعددة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب موسم عيد الفطر.

ويأتي طرح هذه المنتجات ضمن خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية والحلوى الموسمية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.

إتاحة كعك العيد ضمن سلع نقاط الخبز


كما أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية الحصول على بعض منتجات كعك العيد والبسكويت من خلال منظومة سلع فارق نقاط الخبز، وهي المنظومة التي تتيح لحاملي بطاقات التموين استبدال ما يتم توفيره من الخبز المدعم بسلع غذائية أخرى.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين داخل منظومة الدعم، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي يزداد فيها الإقبال على شراء الحلوى التقليدية.

أسعار كعك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية


طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عددا من أصناف حلوى العيد بأسعار مناسبة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

علبة بسكويت نشادر بسعر 170 جنيها.
كعك سادة بسعر 170 جنيها للكيلو.
كعك ملبن بسعر 160 جنيها للكيلو.
كعك بالمكسرات بسعر 235 جنيها للكيلو.
غريبة سادة بسعر 180 جنيها للكيلو.
غريبة لوز بسعر 210 جنيهات للكيلو.
بيتي فور عادي بسعر 190 جنيها للكيلو.
بيتي فور لوكس بسعر 220 جنيها للكيلو.
بيتي فور سابليه بسعر 220 جنيها للكيلو.

كما تتوافر أصناف أخرى متنوعة من حلوى العيد داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركات الغذائية الحكومية.

خطة التموين لتوفير السلع خلال المواسم


تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الموسمية خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر، وذلك عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن في الأسواق والمساهمة في ضبط الأسعار، إلى جانب توفير بدائل مناسبة للمواطنين بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الخاصة.

كما تتابع الوزارة عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل مستمر لضمان توافر كعك العيد والبسكويت بكميات كافية داخل المنافذ التموينية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

جحود أب.. شاب يستغيث من بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

