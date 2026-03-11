قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟ حيل سهلة لتجنب النعاس بعد تناول الإفطار في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزنكيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

شيكولاتة ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

النعاسزي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب

سرطان الثدي تفاصيل صادمة .. علاقة فول الصويا بالسرطان

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدمعلاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحيةضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

فول الصويا رغم فوائده .. اكتشف أضرار فول الصويا

المرأة والمنوعات كحك العيد زيادة الوزن الشوكولاتة الداكنة الفطار النعاس طعام المغرب فول الصويا علاقة فول الصويا بالسرطان السرطان فقر الدم أسباب الطفح الجلدي رقبة ترامب أضرار فول الصويا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

مشغولات ذهبية

رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد