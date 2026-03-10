تفاصيل صادمة .. علاقة فول الصويا بالسرطان

يعد فول الصويا من الأكلات الشهية التى يمكن أن تدخل في صناعة وإعداد بعض المنتجات الغذائية ولكن ما علاقته بمرض السرطان ؟

وذكر موقع فري ويل هيلث أن فول الصويا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

علاقة فول الصويا بسرطان الثدي

نظراً لاحتواء فول الصويا على إستروجينات نباتية (إيسوفلافونات)، ولأن ارتفاع مستويات الإستروجين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، فقد اعتقد البعض أن فول الصويا قد يزيد من هذا الخطر إلا أن مصادر فول الصويا الغذائية لا تحتوي على مستويات كافية من الإيسوفلافونات لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

في الواقع، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن تناول الأطعمة التقليدية المصنوعة من فول الصويا (التوفو، والتيمبيه، والإدامامي، والميسو، وحليب الصويا) قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وخاصة بين النساء الآسيويات.

تأثير فول الصويا على سرطان الثدي والبروستاتا

وقد تناولت هذه الدراسات آثار فول الصويا على سرطان الثدي وسرطان البروستاتا:

أشارت دراسة تحليلية شملت 14 دراسة إلى وجود علاقة عكسية بين تناول التوفو وخطر الإصابة بسرطان الثدي، بمعنى أنه كلما زاد استهلاك التوفو، انخفض الخطر.

أظهر تحليل تلوي لست عشرة دراسة شملت 648,913 مشاركًا أن الاستهلاك المعتدل للأطعمة المصنوعة من فول الصويا لا يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكن الإفراط في تناول الأطعمة المصنوعة من فول الصويا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

أظهر تحليل تلوي أن حالات الإصابة بسرطان البروستاتا كانت أقل بكثير في المجتمعات التي تستهلك كميات أكبر من فول الصويا، وخاصة منتجات بروتين الصويا غير المخمرة.

