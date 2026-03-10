"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعقد مؤتمرا حول تمويل المناخ في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي

يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤتمرا في السادس والعشرين من مارس الجاري بعنوان "قيادة تمويل المناخ في عالم متشرذم".

ونوه بأنه في ظل تزايد مخاطر المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، واختلاف الأنظمة، بات دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويجمع المؤتمر قادة عالميين ومبتكرين للتركيز على خلق القيمة واستكشاف كيفية تكيف التمويل المناخي وبناء المرونة الاقتصادية في بيئة سريعة التغير.

وقال البنك في بيان "نهدف إلى إلهام التفكير الجريء، وتعزيز الحوار البنّاء، وعرض حلول عملية. من جلسات نقاش رفيعة المستوى وحوارات مفتوحة إلى موائد مستديرة تفاعلية وورش عمل للأفكار، صُممت كل جلسة.