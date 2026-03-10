الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصربيين بالخارج، أن وزير الخارجية أصدر تعليمات مباشرة بتسهيل عبور المصريين في دول الخليج إلى الدول المجاورة التي مازال تعمل فيها المطارات.



وقال الجوهري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" منذ اندلاع الحرب في إيران تم تشكيل خلية عمل للتواصل مع المصريين في دول الخليج ".

وأضاف :" تم عبور المئات من المصريين المتواجدين في الإمارات إلى سلطنة عمان كما تم عبور المئات إلى السعودية ".

وأكمل حداد الجوهري:" وضعنا اولوية للزائرين والعالقين من اجل العبور إلى الدول التي مازال المطارات تعمل فيها ".

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٠ مارس، مع قيادات الوزارة والقطاع القنصلي، حيث وجه بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في المنطقة، وذلك لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين والعالقين في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

كما وجه بتيسير حصول المواطنين المصريين في دول الخليج على تأشيرات دخول اضطرارية إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية، معرباً عن خالص التقدير للتنسيق القائم مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

كما وجه وزير الخارجية بتيسير مختلف المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وتقديم الخدمات القنصلية بأعلى مستوى من الكفاءة، مع ضرورة إشراف السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشكل مباشر على آليات تقديم الخدمات القنصلية ومتابعة مستوى رضا المواطنين عنها.