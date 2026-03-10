قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
تكنولوجيا وسيارات

آبل تنهي مبكرا تصميم iPhone 18e الاقتصادي قبل إطلاق iPhone 17e

iPhone 18e
iPhone 18e
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن آبل أنهت بالفعل، على ما يبدو، خططها الأساسية لهاتف iPhone 18e منخفض التكلفة المقرر طرحه العام المقبل، وذلك وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم "Fixed Focus Digital" على منصة Weibo.​

أوضحت المنصة أن هذا التسريب يأتي في وقت لم يُطرح فيه هاتف iPhone 17e نفسه بعد في الأسواق، حيث من المقرر أن يبدأ بيع هذا الجيل خلال الأسبوع الجاري، ما يعني أن آبل تتحرك بخط زمني مبكر جدًا في التخطيط لسلسلة هواتفها الاقتصادية.​

مواصفات iPhone 17e 

أشارت MacRumors إلى أن ما نعرفه حتى الآن عن iPhone 17e يوفّر مؤشرًا مبدئيًا على اتجاه آبل في فئة "e"، إذ يأتي الهاتف بمعالج A19 الجديد، ومودم C1X المطور من آبل، ودعم شحن MagSafe، وسعة تخزين أساسية تبدأ من 256 جيجابايت، مع الحفاظ على سعر أقل من السلسلة الرئيسية.​

أكدت المنصة أن هذه التركيبة تجعل سلسلة "e" أقرب إلى تقديم تجربة آيفون حديثة بمواصفات أساسية قوية لكن دون معظم مزايا الفئة العليا، وهو ما يرجّح أن iPhone 18e سيواصل النهج نفسه مع ترقية طبيعية في بعض العناصر مثل المعالج.

معالج A20 واحتمال وصول Dynamic Island

أوضحت MacRumors أن التفاصيل الدقيقة لمواصفات iPhone 18e لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، لكن التقديرات تشير بقوة إلى أنه سيعمل بمعالج A20، تماشيًا مع نمط آبل المعتاد في نقل جيل الشرائح الأحدث تدريجيًا إلى الفئات الأرخص.​

أشارت المنصة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لأن يحصل iPhone 18e على واجهة Dynamic Island، خاصة أن هذه الواجهة كانت موضوع شائعات قوية بخصوص iPhone 17e، وغالبًا ما تقوم آبل مع مرور الوقت بنقل بعض تقنيات الفئة العليا إلى هواتفها الأساسية بعد عدة أجيال.

موعد الإطلاق المتوقع بجانب iPhone 18 

أكدت MacRumors أن التوقعات الحالية تشير إلى أن iPhone 18e سيجري طرحه في ربيع 2027، على أن يأتي إلى جانب هواتف أخرى مثل iPhone 18 وiPhone Air 2، في إطار استراتيجية آبل الجديدة التي تفصل بين توقيت إطلاق الهواتف الاقتصادية وتوقيت إطلاق هواتف الفئة العليا في الخريف.

أوضحت التقارير أن هذا النهج يسمح لآبل بإبراز كل فئة من هواتفها في نافذة زمنية خاصة، وتوزيع الحمل الإنتاجي على مدار العام، مع إبقاء هواتف "e" موجهة للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة آيفون أساسية محدثة دون دفع أسعار السلسلة Pro أو الهواتف القابلة للطي المنتظرة ضمن جيل iPhone 18.

