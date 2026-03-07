بعد التنازل عن تيك توك.. حظر مفاجئ لتطبيقات بايت دانس على آبل يربك الملايين

كشف تقرير لموقع Wired، أن مستخدمي أجهزة آبل Apple في الولايات المتحدة يواجهون قيودا جغرافية تمنعهم من تثبيت أو تحديث التطبيقات التي تطورها شركة بايت دانس ByteDance الصينية.

وتشتهر بايت دانس بأنها المالكة لتطبيق تيك توك (والنسخة الصينية منه Douyin)، لكنها أصدرت أيضا مجموعة من التطبيقات الأخرى على متجر آب ستور، بما في ذلك CapCut وHypic وLark وLemon8.

آبل تحظر تنزيل وتحديث تطبيقات بايت دانس الصينية

وبينما كان المستخدمون في الولايات المتحدة سابقا قادرين على تحميل وتحديث تطبيقات بايت دانس، بدأت آبل مؤخرا بحظر التحميل والتحديث لجميع تطبيقاتها، حتى لأولئك الذين يملكون حسابا صينيا صالحا على متجر التطبيقات.

وعند محاولة تثبيت أي تطبيق من بايت دانس، يتلقى المستخدمون رسالة تقول: "هذا التطبيق غير متاح في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها".

وأشار موقع 9to5Mac إلى أن مجموعة TikTok USDS Joint Venture المملوكة للولايات المتحدة قد تولت مؤخرا إدارة أصول تيك توك في أمريكا بعد تنازل بايت دانس عنها، ما قد يكون مرتبطا بهذا الحظر.

تيك توك

كما تمكن فريق موقع Wired، من الاطلاع على نسخة مؤرشفة من صفحة دعم آبل تشير إلى أنه ابتداء من 19 يناير 2025، تم إدراج 11 تطبيقا مملوكا لشركة بايت دانس وفروعها على أنها "لم تعد متاحة في الولايات المتحدة، وقد يواجه الزوار الأمريكيون وصولا محدودا لبعض الميزات"، وتشمل هذه التطبيقات:

تيك توك

تيك توك استديو

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

وأوضحت الوثيقة، التي أزيلت لاحقا من الموقع، أنه إذا كان المستخدم يمتلك هذه التطبيقات مثبتة مسبقا على جهازه، فستظل موجودة، ولكن لا يمكن إعادة تحميلها إذا حذفت أو استعيدت على جهاز جديد، كما أن عمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات الجديدة لم تعد ممكنة.

وبحسب الوثيقة، فإن مستخدمي الولايات المتحدة لن يحصلوا على تحديثات لهذه التطبيقات، مما قد يؤثر على أدائها وأمانها وتوافقها مع نسخ iOS وiPadOS المستقبلية، وقد تتوقف بعض وظائف التطبيقات عن العمل أو تصبح محدودة بسبب عدم إمكانية التحديث.