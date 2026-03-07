وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تخريج دفعة جديدة لمتعافيات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، ضمن ﻣﺸـﺮوع ﺳـﻜﺮ اﻟﺒﻴـﻮت وسر الصنعة التابع لمؤسسة حياة كريمة ".

بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ، والدكتورة بثينة مصطفى عضو مجلس النواب ، ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان وقيادات الصندوق والمؤسسة .

وشارك في الفعالية كل من ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعضاء مجلس النواب ، والدكتور أيمن عباس رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان ، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدولية الشريكة والشخصيات العامة .

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسى معرض منتجات متعافيات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتي تتميز في التصميم والتصنيع ضمن مشروع سر الصنعة التابع لمؤسسة "حياة كريمة" ، حيث يتضمن اكسسوارات وشنط جلد وشيلان التلى وملابس جاهزة " حريمى ورجالي " وسجاد حرير وساعات حائط ديكوباج وشنط كروشيه وأباجورات تريكوه وبرواز حائط ومكرميات ومفارش لاسيه وغيرها من المنتجات،ويهدف مشروع سر الصنعة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإحياء الحرف التراثية واليدوية ضمن جهود المؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمكين الأفراد اقتصاديًا .

والتقت الوزيرة ، مجموعة من المتعافيات، واستمعت لتجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعرب المتعافيات عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من حيث توفير كافة الخدمات العلاجية وبرامج التأهيل بأعلى معايير الجودة مجانا ، ومن مؤسسة "حياة كريمة" من حيث توفير برامج التدريب المهني على حرف مهنية .

كما حثت الوزيرة المتعافيات على الاستمرار في التعافي في ظل توفير أوجه الرعاية لهم ودعمهم ضمن برامج التمكين الاقتصادي.

ووجهت الوزيرة بمشاركة المتعافيات في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن للترويج لمنتجاتهم وفتح أسواق متميزة لهمن .

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار الصندوق في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافيات بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني فضلا عن التعاون مع المؤسسة في تنفيذ برامج لرفع الوعى بخطورة التعاطي داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما أطلق الصندوق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، منها مبادرة "حرفي" لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب أكثر من 8000 متعافي داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على مدار العام الماضي ، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة .