شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للقناة الأولى، أن اليوم، السبت 7 مارس 2026، سيشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، ودافئًا خلال النهار، مع وجود نشاط للرياح في أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى شبورة مائية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 17

كفر الشيخ: العظمى 21، الصغرى 10

دمياط: العظمى 20، الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 12

أسوان: العظمى 29، الصغرى 14

الغردقة: العظمى 24، الصغرى 14

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: ستكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا، من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة: قد تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

رياح نشطة: ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء طوال اليوم.

حالة البحر:

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح من 2 إلى 3 متر.

إرشادات من الأرصاد:

ينبغي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في الصباح الباكر.