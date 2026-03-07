شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للقناة الأولى، أن اليوم، السبت 7 مارس 2026، سيشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، ودافئًا خلال النهار، مع وجود نشاط للرياح في أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى شبورة مائية في بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
القاهرة: العظمى 22، الصغرى 12
شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 17
كفر الشيخ: العظمى 21، الصغرى 10
دمياط: العظمى 20، الصغرى 13
الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 12
أسوان: العظمى 29، الصغرى 14
الغردقة: العظمى 24، الصغرى 14
الظواهر الجوية المتوقعة:
شبورة مائية: ستكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا، من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة: قد تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.
رياح نشطة: ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء طوال اليوم.
حالة البحر:
البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر.
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.
خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح من 2 إلى 3 متر.
إرشادات من الأرصاد:
ينبغي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية، مع ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في الصباح الباكر.