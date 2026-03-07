تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بدأت بعض المحال التجارية الشهيرة والمجمعات في طرح كعك عيد الفطر 2026؛ رغم عدم مرور 20 يوما من شهر رمضان المبارك، حيث تعتمد بعض السياسات التسويقية للمحال التجارية على تبكير تسويق كعك العيد، مع توقعات بزيادة مبيعات الكعك هذا العام بالتزامن مع قرب العيد واحتفالات عيد الأم 2026، إذ يتوقع البائعون أن تكون علبة الكحك الهدية الأكثر مبيعًا في عيد ست الحبايب.

أسعار كعك العيد بالقطع في المحال التجارية

جاءت أسعار كعك عيد الفطر 2026 في المحال التجارية؛ كما يلي:

ـ بلغ سعر علبة مشكل قهوة 22 قطعة نحو 225 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكلت 16 قطعة نحو 192 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكلت 32 قطعة نحو 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك سادة علبة 16 قطعة نحو 150 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك سادة علبة 32 قطعة نحو 290 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك عجمية علبة 16 قطعة نحو 180 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك عجمية 32 قطعة نحو 345 جنيهًا.

أسعار كحك عيد الفطر 2026

ـ بلغ سعر كعك عين جمل علبة 16 قطعة نحو 225 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك عين جمل 32 قطعة نحو 445 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك فستق علبة 16 قطعة نحو275 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك فستق 32 قطعة نحو 535 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة الكعك ملبن 16 قطعة نحو 180 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك ملبن علبة 32 قطعة نحو 345 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك عجوة 16 قطعة نحو 175 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك فستق ملبن 16 قطعة نحو 275 جنيهًا.

ـ بلع سعر علبة كعك ملبن مستكة 16 قطعة نحو 180 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة فستق بالملبن 32 قطعة نحو 535 جنيهًا.

ـ بلغ سعرالكعك عين جمل بالعجمية علبة 16 قطعة نحو 230 جنيهًا.

سعر كعك عيد الفطر 2026 بالوزن

ـ بلغ سعر علبة كعك سادة وزن نصف كيلو 8 قطع كعك و18 قطعة بسكويت سادة نحو 190 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كعك مشكل علبة وزن كيلو نحو 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 560 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 2 كيلو نحو 720 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكعك مشكل علبة وزن 2.5 كيلو نحو 900 جنيه.

ـ بلغ سعر الكعك المشكل علبة وزن 3 كيلوات نحو 1100 جنيه.

ـ بلغ سعر علبة الكعك المشكل عدد 154 قطعة وزن 3.5 كيلو تقريبًا نحو 1400 جنيه.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 4 كيلوات نحو 1600 جنيه.

ـ بلغ سعر الكعك المشكل علبة 5.25 كيلو نحو 2100 جنيه.

ـ بلغ سعر علبة كعك مشكل وزن 6 كيلوات نحو 3 آلاف جنيه.

أماكن بيع كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية 2026

ـ الجمعية الاستهلاكية بمدينة بنها 1 بشارع فريد ندا فى محافظة القليوبية.

ـ الجمعية الاستهلاكية بمدينة أشمون بالمنوفية.

ـ الجمعية الاستهلاكية بشرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة، بمحافظة كفر الشيخ.

ـ الجمعية الاستهلاكية بشارع البحر بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية.

ـ الجمعية الاستهلاكية في حديقة الطفل بشارع الجيش أمام حي شرق بمحافظة الدقهلية.

ـ الجمعية الاستهلاكية بميدان أحمد عرابي في المحطة محافظة الشرقية.

ـ الجمعية الاستهلاكية بشارع الجمهورية أمام مديرية التموين، فى محافظة الوادي الجديد.

ـ الجمعية الاستهلاكية أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، محافظة الفيوم.

ـ الجمعية الاستهلاكية بقاي بمركز إهناسيا، ببني سويف.

ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح بمدينة قنا، محافظة قنا.

ـ الجمعية الاستهلاكية أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق بمدينة ناصر، محافظة سوهاج.

ـ الجمعية الاستهلاكية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة، فى محافظة الأقصر.

ـ الجمعية الاستهلاكية بجوار الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم بأسيوط.

ـ الجمعية الاستهلاكية بمدينة أسوان في حديقة الشيراتون بوسط المدينة، بمحافظة أسوان.

ـ الجمعية الاستهلاكية بمدينة دمياط بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط.

ـ محافظة الإسكندرية: الجمعية الاستهلاكية بميدان محمد نجيب سيدي بشر، بالإسكندرية.

ـ الجمعية الاستهلاكية في شارع الغابة بجوار نادي السلام في حي ثان الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية.

ـ الجمعية الاستهلاكية بحي الجناين بالسويس.

ـ الجمعية الاستهلاكية في طور سيناء بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية بمحافظة جنوب سيناء.

ـ الجمعية الاستهلاكية بمرسى مطروح خلف مقر مديرية التموين وسط المدينة، بمحافظة مطروح.