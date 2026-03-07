أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه

أسعار كعك العيد 2026 تشغل بال الكثير مع اقتراب عيد الفطر، حيث تبدأ الأسر في الاستعداد لأحد أهم طقوس العيد، وهو شراء كعك العيد بمختلف أنواعه، سواء الكحك السادة أو المحشو بالملبن والعجوة أو علب الميكس التي تضم الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة.



ومع زيادة الإقبال خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار كعك العيد 2026 في أشهر المحلات لمعرفة الخيارات المناسبة قبل الشراء.



وتحرص كبرى محلات الحلويات في مصر بالإضافة إلى المتاجر الكبرى مثل هايبر وان على طرح مجموعة واسعة من علب الكحك بأوزان وأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات، مع تنوع كبير في الأصناف ومستويات التغليف.

أسعار كحك العيد 2026

طرحت محلات كبرى شهيرة مجموعة كبيرة من علب الكحك المشكلة التي تجمع بين الكحك والبسكويت والبيتي فور، وهي من أكثر المنتجات طلبًا خلال موسم العيد، وجاءت الأسعار كالتالي:

الأوزان الصغيرة والمتوسطة

- علبة كحك سادة نصف كيلو (8 قطع كحك و18 بسكويت): 190 جنيهًا

- علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو: 350 جنيهًا

- علبة كحك مشكل وزن 1.5 كيلو: 560 جنيهًا

- علبة كحك مشكل وزن 2 كيلو: 720 جنيهًا



الأوزان الكبيرة

- علبة كحك مشكل 2.5 كيلو: 900 جنيه

- علبة كحك مشكل 3 كيلو: 1100 جنيه

- علبة كحك مشكل 3.5 كيلو (حوالي 154 قطعة): 1400 جنيه

- علبة كحك مشكل 4 كيلو: 1600 جنيه

- علبة كحك مشكل 5.25 كيلو: 2100 جنيه

- علبة كحك مشكل 6 كيلو: 3000 جنيه

وتختلف الأسعار قليلًا من فرع إلى آخر بحسب جودة الخامات المستخدمة ونسبة المكسرات وطريقة التغليف، لكن تظل العلب المشكلة الخيار الأكثر انتشارًا لدى العائلات خلال عيد الفطر.

أسعار الكحك والبسكويت في محلات شهيرة أخرى 2026

أعلنت سلسلة محلات أيضًا عن قائمة أسعار واسعة تضم معظم أصناف مخبوزات العيد التي يفضلها المصريون.

أسعار الكحك

- كحك سادة نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا

- كحك ملبن نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

- كحك عجوة نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

- كحك عجمية نصف كيلو: 180 جنيهًا

- كحك عين جمل نصف كيلو: 250 جنيهًا – 1 كيلو: 490 جنيهًا

- كحك رش مكسرات نصف كيلو: 270 جنيهًا – 1 كيلو: 530 جنيهًا

- كحك ميكس 1 كيلو: 330 جنيهًا

أسعار البسكويت

- بسكويت نشادر نصف كيلو: 150 جنيهًا – 1 كيلو: 290 جنيهًا

- بسكويت برتقال نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا

- بسكويت شيكولاتة نصف كيلو: 160 جنيهًا – 1 كيلو: 310 جنيهًا

- بسكويت جوز هند نصف كيلو: 165 جنيهًا – 1 كيلو: 320 جنيهًا

- بسكويت إجلاسيه نصف كيلو: 205 جنيهات

البيتي فور والغريبة والمنين

- بيتي فور ميكس نصف كيلو: 190 جنيهًا – 1 كيلو: 370 جنيهًا

- غريبة سادة نصف كيلو: 170 جنيهًا – 1 كيلو: 330 جنيهًا

- غريبة مكسرات نصف كيلو: 210 جنيهات – 1 كيلو: 405 جنيهات

- منين سادة نصف كيلو: 165 جنيهًا

- منين عجوة نصف كيلو: 180 جنيهًا

أسعار علب الميكس

تعد علب الميكس من أكثر المنتجات انتشارًا خلال موسم العيد، لأنها تضم مجموعة متنوعة من الحلويات في علبة واحدة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- ميكس 1 كيلو (59 قطعة): 330 جنيهًا

- ميكس 2 كيلو (121 قطعة): 670 جنيهًا

- ميكس 3 كيلو (180 قطعة): 1030 جنيهًا

- ميكس 4 كيلو (242 قطعة): 1400 جنيه

- VIP صغير (151 قطعة): 1500 جنيه

- VIP كبير (250 قطعة): 2250 جنيهًا



أسعار كحك العيد

كما أعلنت سلاسل تجارية شهيرة عن قائمة متنوعة لأسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

الكحك

- كحك سادة: 265 جنيهًا

- كحك عجوة: 265 جنيهًا

- كحك عجمية: 300 جنيه

- كحك عين جمل أو ملبن: 300 جنيه

- كحك عين جمل فاخر: 400 جنيه

- كحك فستق (بالحجز): 750 جنيهًا

البسكويت والغريبة

- بسكويت نشادر: 265 جنيهًا

- بسكويت شيكولاتة: 290 جنيهًا

- بسكويت برتقال: 290 جنيهًا

- بسكويت ينسون أو قرفة: 290 جنيهًا

- بسكويت مشكل: 290 جنيهًا

- بسكويت لوكس: 365 جنيهًا

- غريبة سادة: 265 جنيهًا

- غريبة بالفستق (بالحجز): 300 جنيه

البيتي فور والكوكيز

- بيتي فور: 375 جنيهًا

- فرنش كوكيز: 400 جنيه

أسعار الكحك في المحال التجارية الأخرى

رُصدت أيضًا أسعار تقريبية لبعض علب الكحك في عدد من المتاجر الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

- علبة مشكل قهوة (22 قطعة): 225 جنيهًا

- علبة كحك مشكل (16 قطعة): 192 جنيهًا

- علبة كحك مشكل (32 قطعة): 370 جنيهًا

- علبة كحك سادة (16 قطعة): 150 جنيهًا

متوسط أسعار كعك العيد في الأسواق

إلى جانب الأسعار في المحلات الكبرى، يوجد متوسط تقريبي لأسعار مخبوزات العيد في الأسواق والمحلات الصغيرة، وجاءت كالتالي:

- كيلو كحك سادة: 200 جنيه

- كيلو كحك ملبن: 200 جنيه

- كيلو كحك عين جمل: 280 جنيهًا

- كيلو كحك ملبن عين جمل: 250 جنيهًا

- كيلو بسكويت: 190 جنيهًا

- كيلو غريبة سادة: 180 جنيهًا

- كيلو غريبة لوز: 200 جنيه

- كيلو بيتي فور لوكس: 240 جنيهًا

- نصف كيلو سابليه: 150 جنيهًا

- نصف كيلو مادلين: 150 جنيهًا

- نصف كيلو سويسرول: 150 جنيهًا

إقبال كبير مع اقتراب عيد الفطر

مع دخول الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يشهد سوق كعك العيد في مصر حالة من النشاط الكبير، حيث تبدأ العائلات في شراء الكحك والبسكويت استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

وتظل العلب المشكلة التي تضم أكثر من نوع من الحلويات الخيار الأكثر طلبًا بين الأسر المصرية، لأنها توفر تنوعًا في الأصناف وتناسب الزيارات العائلية خلال أيام العيد.