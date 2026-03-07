قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزارة الدفاع⁩ السعودية: تدمير 4 مسيرات كانت متجهة إلى حقل شيبة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

 
أكد ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‎وزارة الدفاع⁩ السعودية اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

ومنذ قليل ؛ ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (السبت)، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

كما صرح المتحدث الرسمي بأنه تم إحباط محاولة هجوم على حقل شيبة، حيث نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، قد نوه أمس باعتراض وتدمير 6 مسيّرات و5 صواريخ باليستية وكروز أُطلقت باتجاه مناطق مختلفة، بينها شرق الرياض وشمال شرقها، إضافة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية وشرق محافظة الخرج.

السعودية وزارة الدفاع السعودية حقل شيبة النفطي صواريخ باليستية طائرات مسيرة

المزيد

