قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر
حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع في شبهة.

شرب الماء أثناء أذان الفجر

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل يصح لى صوم؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر؛ فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان؛ لأن الله - تعالى - أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال - عز وجل -: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان.

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر- الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب، فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

 

بلع الطعام أثناء أذان الفجر

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ هل يفسد الصيام؟"، أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لافتة إلى أنه ينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا لدخول الأذان وفي الفم شيئًا من الطعام.

وأكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال: ما حكم الشرب أثناء أذان الفجر قبل إنتهاء الأذان؟: "هذا لا يجوز لأنه بأذان الفجر انتهى وقت السحور وبدأنا يوم جديد للصيام، ولا يجوز أن نأكل أو نشرب أثناء الأذان".

وتابع: "مواقيت الصلاة حددتها هيئة المساحة تحديدا دقيقا فيجب أن نلتزم بها ولا نتهاون بها، وأن نستعد للصيام بأن ننتهى من الأكل والشرب قبل الأذان".

أذان الفجر دار الإفتاء الأكل والشرب أثناء أذان الفجر بلع الطعام أثناء أذان الفجر صلاة الفجر موعد أذان الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد