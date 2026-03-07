ألبينا تشوق لطرح طراز جديد مستوحى من أيقونة BMW X7

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري طلبه

تسعى ألبينا للكشف عن طراز خاص جديد مستوحى من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات BMW X7 والتي تعد من أبرز سيارات الـ SUV الفاخرة في العالم، ويأتي ذلك في خطوة تعكس توجه العلامة الألمانية نحو تقديم إصدارات أكثر حصرية ضمن فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء.

ويأتي الكشف عن الطراز المرتقب؛ بعد انتقال العلامة بالكامل إلى مظلة BMW Group، وهي الخطوة التي أعادت تنظيم نشاط ألبينا ضمن استراتيجية بي إم دبليو لتطوير العلامات المتخصصة في الأداء والتجهيزات الفاخرة.

ألبينا  BMW X7

ظهور مرتقب لسيارة ألبينا X7

من المقرر أن تكشف ألبينا عن السيارة الجديدة خلال فعالية Amelia Concours d’Elegance التي تقام في الولايات المتحدة، حيث تستهدف ألبينا من هذا الطراز أسواق أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة وكندا.

وتعد هذه الفعالية من أبرز الأحداث السنوية التي تجمع بين السيارات الكلاسيكية والنماذج الجديدة؛ ما يجعلها منصة مناسبة للكشف عن الإصدارات الخاصة أو محدودة الإنتاج، ويأتي هذا الظهور في وقت تعمل فيه بي إم دبليو على إعادة تقديم ألبينا كعلامة متخصصة داخل المجموعة مع بداية عام 2026.

ولن تقتصر مشاركة بي إم دبليو في الحدث على تقديم الطراز الجديد من ألبينا، إذ تستغل الشركة المناسبة أيضًا للاحتفال بعدد من المحطات المهمة في تاريخها.

وتشمل هذه المناسبة مرور 4 عقود على إطلاق BMW M3، إلى جانب الاحتفال بمرور 50 عامًا على ظهور BMW 6 Series، وكذلك 60 عامًا على تقديم الطراز الكلاسيكي BMW 2002.  

وتخطط الشركة لعرض مجموعة من السيارات المميزة التي تمثل هذه الطرازات عبر أجيال مختلفة، في استعراض يبرز تطور التصميم والهندسة لدى العلامة الألمانية.

تصميم مستوحى من X7 مع بصمة ألبينا 

تشير الصورة التشويقية التي نشرت إلى أن السيارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على قاعدة طراز BMW X7، مع مجموعة من التعديلات التي تحمل توقيع ألبينا المعروف.

ومن المتوقع أن تشمل هذه التغييرات عناصر تصميم خارجية مميزة، مثل العجلات الخاصة بالعلامة، إضافة إلى تفاصيل تعزز الطابع الفاخر للسيارة، كما ينتظر أن تحصل المقصورة على تحديثات خاصة تتضمن مواد عالية الجودة ولمسات تصميمية تعكس هوية ألبينا.

ألبينا  BMW X7

محرك وأداء مستمد من طراز  XB7

يُرجح أن يستند الطراز الجديد إلى الخبرة التي قدمتها ألبينا سابقًا مع طراز Alpina XB7، والذي حصل على تحديثات مهمة في عام 2024 شملت تعديلات في التصميم وتحسينات في الأداء.

وتعتمد النسخة الحالية من XB7 على محرك V8 مزدوج الشحن التوربيني بسعة 4.4 لتر يولد قوة تصل إلى 613 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ نحو 800 نيوتن متر.

وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالتسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال حوالي 3.9 ثانية، وهي أرقام تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء.

السعر المتوقع في الأسواق العالمية

يأتي طراز ألبينا XB7 ضمن فئة السيارات الفاخرة، إذ يبدأ سعره في السوق الأمريكية من نحو 156 ألف دولار.

