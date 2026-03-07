كريم فؤاد بين سوء الحظ والركبة المقلقة .. هل ينجو لاعب الأهلي من شبح الرباط الصليبي ؟

يعيش النادي الأهلي حالة من الترقب والقلق داخل صفوفه بعد الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر كريم فؤاد خلال مواجهة المقاولون العرب في الدوري وهي الإصابة التي أعادت الى الاذهان ذكريات معاناة اللاعب مع الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

اللاعب غادر المباراة متاثرا باصابة قوية في الركبة اليسرى وهي نفس الركبة التي خضع فيها لعملية الرباط الصليبي قبل نحو عام وهو ما تسبب في حالة من الخوف داخل الجهاز الفني والطبي للفريق خاصة ان اللاعب كان قد عاد مؤخرا للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الاصابة.

يترقب الجهاز الفني والطبي في النادي الاهلي نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها كريم فؤاد ظهير الفريق بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري وهي الاصابة التي فتحت باب القلق من جديد داخل القلعة الحمراء قبل فترة حاسمة من الموسم.

الأهلي يستعد لمباريات مصيرية محليا وافريقيا لكن اصابة اللاعب اعادت ملف الاصابات الى الواجهة من جديد خاصة ان كريم فؤاد كان قد عاد منذ فترة ليست طويلة بعد رحلة علاج طويلة بسبب الرباط الصليبي.

اصابة في نفس الركبة تثير القلق

تعرض كريم فؤاد لكدمة قوية في الركبة اليسرى خلال المباراة الاخيرة للفريق امام المقاولون العرب وهي نفس الركبة التي خضع فيها اللاعب لجراحة الرباط الصليبي قبل نحو عام تقريبا

وخروج اللاعب من المباراة وهو متاثرا بالاصابة دفع الجهاز الطبي للتعامل بحذر شديد مع حالته حيث تقرر تاجيل اجراء اشعة الرنين المغناطيسي لمدة يوم حتى يقل الورم الموجود في الركبة وتكون نتائج الاشعة اكثر دقة.

ويسعى الجهاز الطبي الى تحديد حجم الاصابة بشكل واضح قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالعلاج التحفظي او الدخول في برنامج علاجي وتاهيلي خاص

مخاوف من اكثر من سيناريو طبي

القلق داخل الاهلي لا يرتبط فقط باحتمالية تجدد الاصابة بقطع في الرباط الصليبي ولكن ايضا بسبب التخوف من وجود جزع في الرباط الداخلي للركبة او تاثر في رقعة الرباط الصليبي وهي احتمالات مطروحة طبيا قبل ظهور نتائج الاشعة

وأكدت مصادر داخل النادي ان اللاعب بدا حزينا للغاية بعد خروجه من المباراة خاصة انه عاش فترة صعبة بسبب الاصابات في المواسم الاخيرة وكان يسعى لاستعادة مستواه ومكانه في تشكيل الفريق

سوء حظ يلاحق كريم فؤاد

يرى كثيرون داخل النادي ان كريم فؤاد يعاني سوء حظ واضح منذ انتقاله الى الاهلي قادما من نادي انبي حيث تعرض لاكثر من اصابة قوية خلال فترة قصيرة

وسبق اللاعب ان غاب فترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي ثم عاد للمشاركة قبل ان يتعرض لاصابة اخرى خلال بطولة كاس العرب التي اقيمت في قطر وتم تشخيصها وقتها بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى بالاضافة الى جزع في رقعة الرباط الصليبي

هذه السلسلة من الاصابات جعلت حالة اللاعب مصدر قلق دائم داخل الجهاز الفني والطبي خاصة مع اعتماد الفريق عليه في اكثر من مركز داخل الملعب.

توقيت صعب قبل معركة افريقيا

تاتي هذه التطورات في توقيت حساس للغاية بالنسبة للنادي الاهلي الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري قبل الدخول في اختبار افريقي قوي

ومن المقرر ان تسافر بعثة الاهلي الى تونس يوم الثالث عشر من مارس على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا حيث سيخوض الفريق تدريبين في تونس قبل المباراة المرتقبة

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل ييس توروب في الاطمئنان على حالة اللاعب سريعا خاصة ان ضغط المباريات في الفترة المقبلة يتطلب جاهزية جميع العناصر

ضربة جديدة من كاف

وفي تطور اخر تلقى النادي الاهلي خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يتضمن قرار لجنة الانضباط بحرمان جماهير النادي من حضور مباراتين في البطولات الافريقية على ان تكون المباراة الثانية مع ايقاف التنفيذ

كما فرض الاتحاد الافريقي غرامة مالية قدرها خمسون الف دولار على النادي بالاضافة الى عشرة الاف دولار اخرى بسبب استخدام الليزر خلال مباراة الفريق امام الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات