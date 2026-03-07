قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
عزة عاطف

كشفت شركة “مرسيدس-إيه إم جي” رسميًا عن التصميم الداخلي لأول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها بالكامل في "أفالترباخ"، وهي النسخة ذات الأبواب الأربعة من طراز "GT" الشهير. 

وتمثل هذه المقصورة جسرًا تقنيًا يربط بين إرث الأداء العالي والمستقبل الرقمي؛ حيث جاءت محملة بالتقنيات المتطورة وشاشات العرض القابلة للتخصيص التي تغطي لوحة القيادة بالكامل.

وبالرغم من اعتماد التصميم على لغة "الكونسيبت" (Concept AMG GT XX) الجريئة، إلا أن نسخة الإنتاج جاءت بلمسات أكثر واقعية وفخامة؛ مما يجعلها منافسًا شرسًا يتفوق بوضوح على مقصورة "بورش تايكان" من حيث الإبهار البصري وتعدد الألوان والتجهيزات. 

شاشات ذكية وسقف بانورامي مضيء يعيد تعريف الرفاهية

تعتمد المقصورة الجديدة على الحد الأدنى من الأزرار الفيزيائية لصالح التحكم اللمسي والصوتي المتقدم، بينما تسيطر ألياف الكربون والجلود الفاخرة على كافة التفاصيل الداخلية. 

والمثير للاهتمام هو السقف البانورامي المبتكر الذي يأتي بخيارات إضاءة اختيارية مدمجة، تمنح الركاب تجربة بصرية فريدة تتناغم مع الوضعيات المختلفة للقيادة الرياضية. 

وتوفر مرسيدس خيارات متعددة لتصميم المقاعد الرياضية التي تدمج بين الدعم الجانبي القوي والراحة اللازمة للمسافات الطويلة؛ مما يؤكد أن السيارة لم تفقد هويتها كمركبة "جراند تورر" (GT) رغم التحول الكامل للطاقة الكهربائية. 

تحديات "الأرجونوميكس" وتوقعات الكشف الكامل عن الأداء القوي

رغم الانبهار التقني، أشار بعض الخبراء إلى وجود تحديات في "الأرجونوميكس" أو هندسة العوامل البشرية نتيجة غياب أدوات التحكم التقليدية؛ مما قد يتطلب فترة تعود من السائقين للتعامل مع الشاشات المتعددة أثناء القيادة السريعة. 

ومع ذلك، تظل مقصورة "AMG GT 4-Door EV" الأبرز في فئتها لعام 2026، بفضل دمج أنظمة الترفيه المتطورة مع عدادات الأداء الخاصة بقطاع (AMG). 

ويترقب عشاق السرعة الكشف الكامل عن مواصفات المحركات والبطارية خلال الأسابيع القادمة، وسط توقعات بأن تكسر السيارة أرقامًا قياسية في التسارع والمدى الكهربائي؛ لتعزز مكانة مرسيدس كقائدة لقطاع السيارات الرياضية الكهربائية الفاخرة.

مرسيدس أسعار مرسيدس مرسيدس الكهربائية داخلية مرسيدس AMG GT سيارة Mercedes AMG GT الكهربائية مرسيدس الكهربائية الكوبيه

