دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني

أعلنت دبي وشركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية للرحلات الطويلة، يوم السبت، استئناف رحلاتهما بعد توقفها مؤقتاً عقب الهجوم الإيراني على المدينة.

وقد لاقى هذا الخبر ترحيباً حاراً في مطار دبي الدولي، حيث لجأ المسافرون إلى أماكن آمنة بعد سماع دوي انفجار قوي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولم توضح السلطات ما إذا كان قد وقع اعتراض أو أضرار في المطار، الذي يُعدّ أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالسفر الدولي.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن طيران الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر.

ويقوم طيران الإمارات بتشغيل خدمات محدودة من دبي وأبو ظبي عبر ممرات جوية آمنة.