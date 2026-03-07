قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يستعرض أسعار الوقود والغاز بعد ارتفاعها نتيجة للعمليات العسكرية
دوي انفجارات| جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. استهداف لكل ما هو مدني
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟| صراع ثلاثي

محمد سمير

قال الناقد الرياضي محمد عصام: إن لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز كان حماسيًا في ظل رغبة الأبيض حسم المباراة لتصدر جدول الترتيب.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد مركزه في وسط الجدول وكان يريد تحسين موقفه في الترتيب.

ولفت إلى أن المواجهات الأصعب قادمة في الدوري ولن يحقق اللقب إلا الأكثر هدوءًا وخبرة، وهذا متوفر في أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وأكد أن أن هناك تخوف من جماهير النادي الأهلي بسبب تمركزات اللاعبين الخاطئة في تشكيلة مديره الفني، موضحًا أن هناك أزمة في دفاع القلعة الحمراء وهناك ثغرات كبيرة. 
 

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

