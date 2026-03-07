من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟| صراع ثلاثي

قال الناقد الرياضي محمد عصام: إن لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز كان حماسيًا في ظل رغبة الأبيض حسم المباراة لتصدر جدول الترتيب.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد مركزه في وسط الجدول وكان يريد تحسين موقفه في الترتيب.

ولفت إلى أن المواجهات الأصعب قادمة في الدوري ولن يحقق اللقب إلا الأكثر هدوءًا وخبرة، وهذا متوفر في أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وأكد أن أن هناك تخوف من جماهير النادي الأهلي بسبب تمركزات اللاعبين الخاطئة في تشكيلة مديره الفني، موضحًا أن هناك أزمة في دفاع القلعة الحمراء وهناك ثغرات كبيرة.

