قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش بعد مواجهة ماراثونية

محمد زكريا
محمد زكريا
محمد سمير

تأهل البطل المصري محمد زكريا إلى المباراة النهائية من بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 82 ألف دولار، ضمن فئة البطولات الفضية في أجندة رابطة اللاعبين المحترفين.

وحجز زكريا مقعده في النهائي بعد فوز مثير على الويلزي جويل ميكين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة قوية امتدت إلى خمس أشواط وجاءت نتائجها:
8-11، 11-8، 11-8، 8-11، 13-11.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين اللاعبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللاعب المصري الشوط الخامس الحاسم بنتيجة 13-11، ليواصل مشواره بنجاح نحو المباراة النهائية.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، بواقع ثنائي في منافسات الرجال هما محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما شاركت في منافسات السيدات كل من سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استمرار الحضور القوي للاعبين المصريين في بطولات الإسكواش الدولية.

محمد زكريا نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة جويل ميكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

ارشيفية

حل لغز العثور على جثتين في الشارع بأكتوبر

المتهمون والمضبوطات

800 ألف قطعة.. ضبط 87 قضية إتجار في الألعاب النارية| صور

ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص

منحهم شهادات دراسية مزورة.. ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالوايلي

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد