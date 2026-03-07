محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش بعد مواجهة ماراثونية

تأهل البطل المصري محمد زكريا إلى المباراة النهائية من بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 82 ألف دولار، ضمن فئة البطولات الفضية في أجندة رابطة اللاعبين المحترفين.

وحجز زكريا مقعده في النهائي بعد فوز مثير على الويلزي جويل ميكين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة قوية امتدت إلى خمس أشواط وجاءت نتائجها:

8-11، 11-8، 11-8، 8-11، 13-11.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين اللاعبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللاعب المصري الشوط الخامس الحاسم بنتيجة 13-11، ليواصل مشواره بنجاح نحو المباراة النهائية.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، بواقع ثنائي في منافسات الرجال هما محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما شاركت في منافسات السيدات كل من سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استمرار الحضور القوي للاعبين المصريين في بطولات الإسكواش الدولية.