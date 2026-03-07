قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. داوم عليها لنهاية الشهر

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

أصبحنا اليوم 17 رمضان ويوم تلو الآخر يمر رمضان سريعا، وأوشكنا على العشر الأواخر من رمضان، وعلينا ان نستغل كل يوم وكل ساعة فى رمضان بأفضل طريقة لعل تصيبنا نفحة من نفحاته لا نشقى بعدها أبداً، وعلى كل منا ان يخصص وقتا للعبادة والذكر وقراءة القرآن وغيرها من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة حتى نخرج من شهر رمضان مغفورين الذنب معتوقين من النار مجبوري الخاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد 7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان .

7 امور حافظ عليها النبي فى رمضان

١- كان النبي يطيل في رمضان قيام الليل يناجي ربه ويدعوه ويشكره.

٢- كان النبي يكثر من الدعاء أثناء الصيام وعند الفطار.

٣- كان النبي يكثر من الصدقة فى رمضان "فكان أجود ما يكون فى رمضان".

٤- كان النبي يكثر من قراءة القرآن في رمضان حين يأتيه جبريل فيراجع معه القرآن.

٥- كان النبي يحب التعجيل بالإفطار "لا يزال الناس بخير ما عجلوا بالفطر".

٦- كان النبي يحب السحور "تسحروا فإن في السحور بركة".

٧- كان النبي يجتهد في العبادة أكثر في العشر الأواخر بحثًا عن ليلة القدر " ليلة القدر خير من ألف شهر".

جدول للعبادة فى رمضان

1)الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين وتقسيم الساعتين نصف ساعة قيام الليل وتهجد، نصف ساعة قراءة جزء كامل من القرآن، نصف ساعة تجهيز السحور، وأثناء تجهيز السحور شغل اللسان بالذكر والتسبيح ونصف الساعة الأخيرة تكون وقت السحور، وإذا تبقى وقت بعد السحور وقبل أذان الفجر، يمكن صلاة ركعتين أو قراءة القرآن، ثم صلاة ركعتين سنة الفجر وصلاة الفجر، وختم الصلاة ويفضل أن يكون فى نفس مكان الصلاة وقراءة أذكار الصباح والنوم بعد ذلك للراحة.

2) الاستيقاظ قبل صلاة الظهر بساعة على الأقل، صلاة الضحى وقراءة حزب “نصف جزء” من القرآن الكريم، ثم صلاة الظهر، وسنة صلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده.

3) تنظيف المنزل والبدء فى إعداد الطعام ولا ننسى أن نشغل اللسان دائما بالذكر والتسبيح والاستغفار أثناء إعداد الطعام وتنظيف المنزل.

4) قبل العصر بنصف ساعة، الوضوء وقراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الأذان والدعاء بعده، ثم صلاة العصر والجلوس فى المصلى لختم الصلاة.

5) العودة لإعداد الطعام، وأثناء إعداد الطعام قراءة أذكار المساء.


جدول العبادات فى رمضان
6) قبل المغرب بنصف ساعة الإكثار من الدعاء أو قراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الأذان، الفطور على التمر أو الحليب ، ولا ننسى أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويُفضل الصلاة قبل الأكل، حتى تكون فى وقتها وسنة المغرب ركعتين بعد المغرب .

7) الترديد خلف المؤذن لصلاة العشاء ودعاء بعد الأذان، صلاة العشاء ثم ركعتين سنة العشاء، والبدء فى صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة تُصلى مثنى مثنى ثم الوتر. ثم قراءة جزء كامل من القرآن.

8) الجلوس مع الأسرة قليلًا، ثم الخلود للنوم للراحة قبل الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين، وإعادة الجدول طوال شهر رمضان الكريم، إذا تم الالتزام بالجدول السابق نضمن أن نختم القرآن أكثر من مرتين على الأقل، يمكن تعديل الجدول بتكثيف أوقات العبادة أو التقليل منها، ولكن لا يكون القرآن أقل من جزء يوميًا حتى نتمكن من ختمه على الأقل مرة فى شهر رمضان العظيم.

9) الالتزام بأذكار الصباح والمساء وبعد الأذان، والتسبيح والاستغفار أثناء التنظيف أو إعداد الطعام، فيسهل الله لكِ أمورك ويُثقل ميزان حسناتك.

10) قراءة جزء من القرآن الكريم لا يستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة على أسوأ الأحوال.

11) فى رمضان ليلة خير من ألف شهر” 83 سنة و 3 شهور”، فلنغتنمها.

12) فى العشر الأواخر من رمضان يفضل الإكثار من دعاء “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا”.

13) يمكنك يوميًا زيادة مقدار الإفطار لشخص و تقديمه له بعد تغليفه، فتأخذ أجر صيامك وصيام من تفطره.

14) كثرة الكلام لا تجلب سوى الذنوب، لانه غالبًا لا يخلو من غيبة أو نميمة، فلنقلل من الكلام ونجعل اللسان رطبا دائما بذكر الله.

15) الغرض من رمضان الصيام والامتناع عن الشهوات، إمتثالًا لأمر الله وليس التبذير وكثرة العزومات.

7 امور حافظ عليها النبي فى رمضان جدول للعبادة فى رمضان رمضان

