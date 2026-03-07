قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كان يستولي على أموالها.. إحالة المتهم بقتـ.ل زوجته بالمنوفية للطب النفسي

مروة فاضل

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية إحالة المتهم بقتل زوجته للعرض علي الطب النفسي. 

جاء ذلك بعد طلب محامي المتهم باحالته إلي الطب النفسي، حيث أكد المحامي أن المتهم يعاني من مرض نفسي. 

تعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة علي يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة واكتشاف أولادها وفاتها.

بالانتقال تبين مصرع سامية 36 سنة ربة منزل خنقا وبالبحث تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم فقرر الزوج التخلص من زوجته. 

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها وسط حالة من الحزن بين الجميع. 

وأكدت أسرة المجني عليها، أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة وكان دائما يستحوذ على أموالها وكانت هناك خلافات دائمة بينهما ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها. 

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

