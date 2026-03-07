كان يستولي على أموالها.. إحالة المتهم بقتـ.ل زوجته بالمنوفية للطب النفسي

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية إحالة المتهم بقتل زوجته للعرض علي الطب النفسي.

جاء ذلك بعد طلب محامي المتهم باحالته إلي الطب النفسي، حيث أكد المحامي أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة علي يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة واكتشاف أولادها وفاتها.

بالانتقال تبين مصرع سامية 36 سنة ربة منزل خنقا وبالبحث تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم فقرر الزوج التخلص من زوجته.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأكدت أسرة المجني عليها، أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة وكان دائما يستحوذ على أموالها وكانت هناك خلافات دائمة بينهما ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.