صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال في منطقة البقاع شرقي لبنان، مستهدفًا بلدة النبي شيت على الحدود اللبنانية – السورية، موضحا أن العملية بدأت بأربع مروحيات هبطت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم توجه الجنود عبر مركبات إلى المنطقة التي سبق وأن أنذر الجيش سكانها بالإخلاء الفوري.

وأكد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هدف العملية كان البحث عن رفات أحد الطيارين الإسرائيليين المفقودين، وأن الجنود الإسرائيليين توجهوا إلى المقابر في بلدة النبي شيت، موضحا أن عناصر حزب الله وأهالي البلدة تصدوا للقوة الإسرائيلية بإطلاق النار، ما دفع الطيران الحربي الإسرائيلي لتنفيذ موجة من الغارات العنيفة استهدفت البلدة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن المعلومات الأولية تشير إلى تنفيذ نحو 40 غارة على المنطقة، مستخدمًا فيها الجيش الإسرائيلي صواريخ خارقة للتحصينات، ما أدى إلى دمار واسع في المباني وخلق حفر عميقة في محيط النبي شيت. وأكد المراسل أن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 26 شخصًا، وسط توقعات بارتفاع العدد بعد العثور على جثامين تحت الأنقاض.

وقال سنجاب إن المستجدات الميدانية في شرق لبنان تأتي في ظل توترات متصاعدة على الحدود الجنوبية والشرقية، مؤكدًا أن هذه العملية تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يعقد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، ويستدعي متابعة دقيقة لتطوراته خلال الساعات المقبلة.