قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال في منطقة البقاع شرقي لبنان، مستهدفًا بلدة النبي شيت على الحدود اللبنانية – السورية، موضحا أن العملية بدأت بأربع مروحيات هبطت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم توجه الجنود عبر مركبات إلى المنطقة التي سبق وأن أنذر الجيش سكانها بالإخلاء الفوري.

وأكد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هدف العملية كان البحث عن رفات أحد الطيارين الإسرائيليين المفقودين، وأن الجنود الإسرائيليين توجهوا إلى المقابر في بلدة النبي شيت، موضحا أن عناصر حزب الله وأهالي البلدة تصدوا للقوة الإسرائيلية بإطلاق النار، ما دفع الطيران الحربي الإسرائيلي لتنفيذ موجة من الغارات العنيفة استهدفت البلدة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن المعلومات الأولية تشير إلى تنفيذ نحو 40 غارة على المنطقة، مستخدمًا فيها الجيش الإسرائيلي صواريخ خارقة للتحصينات، ما أدى إلى دمار واسع في المباني وخلق حفر عميقة في محيط النبي شيت. وأكد المراسل أن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 26 شخصًا، وسط توقعات بارتفاع العدد بعد العثور على جثامين تحت الأنقاض.

وقال سنجاب إن المستجدات الميدانية في شرق لبنان تأتي في ظل توترات متصاعدة على الحدود الجنوبية والشرقية، مؤكدًا أن هذه العملية تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يعقد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، ويستدعي متابعة دقيقة لتطوراته خلال الساعات المقبلة.

بيروت لبنان الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

مباريات اليوم

قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

ريال مدريد

ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

محمد صلاح

رقم مميز جديد.. محمد صلاح بين ملوك الثنائيات في الدوري الإنجليزي

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد