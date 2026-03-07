أحداث قوية في الحلقة 17 من «على قد الحب» تشعل السوشيال ميديا

شهدت الحلقة 17 من مسلسل «على قد الحب» تطورات درامية قوية أشعلت تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة من المفاجآت التي غيرت مسار الأحداث ووضعت الشخصيات في أزمات جديدة.

بدأت الحلقة بتصاعد الشكوك حول سارة التي تجسدها مها نصار، خاصة بعد التغير الواضح في سلوكها خلال الفترة الأخيرة، ما دفع كريم الذي يجسده شريف سلامة للحديث مع صديقه شكري، مؤكدًا أن تصرفاتها أصبحت تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وتزداد الأمور تعقيدًا بعد دخول سارة إلى المستشفى في ظروف غامضة، الأمر الذي يثير قلق مريم الفيشاوي التي تقدم شخصيتها نيللي كريم، وسط حالة من التوتر بين الشخصيات.

وفي محاولة لفهم ما يجري، يسعى كريم لمعرفة طبيعة العلاقة بين سارة ومراد الذي يجسد شخصيته أحمد سعيد عبد الغني، إلا أن الأخير يرفض الكشف عن التفاصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى وجود خلافات كبيرة بينه وبين سارة.

وتختتم الحلقة بمفاجأة صادمة، بعد القبض على كريم عقب ضبط لحوم فاسدة داخل مطعمه، في واقعة تهدد مستقبله المهني، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقد أشعلت هذه التطورات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع الأحداث بشكل واسع، مشيدين بتصاعد الإيقاع الدرامي وأداء أبطال العمل، ما زاد من حماس المشاهدين للحلقات القادمة.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.