مسلسل فرصة أخيرة.. عمرو صالح يختار طريقا صدامياً ويعقد صفقة مع أعداء والده

يدخل سيف عمرو صالح منعطفاً حاسماً في مسار حياته المهنية، حيث يجد نفسه عالقًا بين طموحه لإنقاذ شركته المعمارية من الكساد، وبين المبادئ الصارمة التي نشأ عليها في بيت والده القاضي يحيى الأسواني “محمود حميدة” المعروف بنزاهته.

وذلك ضمن أحداث مسلسل "فرصة أخيرة" الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It.

سيف مهندس معماري يسعى لإثبات نفسه، إلا أن شركته تمر بفترة صعبة من الركود وتراجع الثقة بين العملاء، ما يجعله يبحث عن أي فرصة تعيد لشركته مكانتها في السوق. وفي خضم هذه الظروف، يلوح أمامه ما يبدو كـطوق نجاة، حين يتلقى عرضاً لعقد جديد مع شركة "شيراز" التي تديرها شيرين أباظة.

لكن هذه الصفقة لا تأتي من دون تعقيدات، فشيرين هي شقيقة بدر أباظة (طارق لطفي)، رجل الأعمال المثير للجدل والمتورط في أعمال مشبوهة، والذي تجمعه عداوة قديمة بوالد سيف.

وحين يعلم الأب بخبر الصفقة، يعارضها بشدة، محذراً ابنه من الدخول في أي شراكة مع عائلة أباظة، مؤكداً أن أعمالهم متشابكة ولا يمكن فصل شركة شيرين عن نفوذ شقيقها.

يتطور النقاش بين سيف ووالده، ويتحول إلى مواجهة حادة، يكشف فيها سيف عن رغبته في الاستقلال بقراراته، مؤكدًا أنه لم يعد بحاجة إلى من يحدد له مسار حياته، وأنه قادر على تحمل مسؤولية اختياراته بنفسه.

ثم نراه لاحقاً يلتقي بشيرين أباظة ليؤكد موافقته على شروط الصفقة، معتبراً هذا التعاون فرصة حقيقية لإنقاذ شركته بعد تراجع سمعته في السوق. غير أنه يطلب منها أن يبقى اسمه بعيداً عن اسم بدر أباظة.

مسلسل فرصة أخيرة

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.