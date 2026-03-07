قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المنشاوي: سكن لكل المصريين أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

خلال فعالية تسليم عقود عددٍ من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمدينة "حدائق العاصمة" للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ ألقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمةً استهلتها بالإعراب عن تشرفها بوجودها اليوم في هذه الفعالية التي نجسد فيها ثمرة جهد سنوات من العمل المتواصل؛ للاحتفال بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، تلك المبادرة التي تُعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت ملف الإسكان على رأس أولوياتها؛ باعتباره ركيزةً للاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة حرصت منذ إطلاق المبادرة على أن يكون المشروع برنامجاً وطنياً متكاملاً، قائماً على التخطيط والدعم المباشر للمستحقين، لافتة إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية في مجتمعات حضارية مخططة فحسب، بل يتضمن منظومة دعم عبر تمويل عقاري بفترات سداد ميسرة؛ بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق أملهم في تملك وحدة سكنية مناسبة، كما تم تنفيذ الوحدات وفق أعلى معايير الجودة، مع توفير شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية، حتى تكون هذه المجتمعات العمرانية الجديدة بيئة متكاملة للحياة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي خلال كلمتها إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين في مختلف المحافظات، والمدن الجديدة، وهو ما يعكس حجم الثقة في جهود الدولة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية من وحدات محور محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بجانب تنفيذ 28 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، منها 12 ألف وحدة تم الإنتهاء من تنفيذها، وجار تنفيذ 16 ألف وحدة.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن الوزارة تواصل متابعة معدلات التنفيذ والتسليم، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى أن وزارة الإسكان تابعت كافة شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن "الإعلان الرابع عشر" وما أثير بشأن تأخر تسليم الحاجزين لوحداتهم السكنية؛ مؤكدة في هذا الصدد أنه يتم العمل على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لوحدات هذا الإعلان والتي سيتم الانتهاء من تسليمها للحاجزين في أسرع وقت.

كما أكدت الوزيرة، أن وزارة الإسكان ماضية في تنفيذ رؤية الدولة نحو توفير سكن لائق لكل مواطن، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية كاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز جودة الحياة داخل هذه المجتمعات؛ من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير وسائل النقل والخدمات والمناطق الخضراء، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها بتوجيه خالص التهنئة لكل أسرة تتسلم اليوم عقد وحدتها السكنية، مؤكدة أن هذا العقد ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو بداية لحياة جديدة، وحلم أصبح حقيقة بفضل إرادة دولة تؤمن بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، مع تجديد الوعد لباقي الحاجزين باستكمال تسليمهم وحداتهم، سائلة المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.

الوحدات السكنية سكن لكل المصريين مدبولي مجلس الوزراء

