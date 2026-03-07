مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقود عددٍ من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمدينة "حدائق العاصمة" للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان.

رئيس الوزراء في حدائق العاصمة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حية لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي جعلت من "بناء الإنسان" جوهراً للجمهورية الجديدة، مؤكداً أن الدولة لا تبني مجرد جدران، بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين؛ حيث تظل فلسفة "سكن لكل المصريين" هي الحصن الذي يضمن للشرائح محدودة الدخل والشباب حقها في العيش بمنطقة حضارية لائقة، وتملك وحدة سكنية بأسعار مناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتوفير الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، وتجفيف منابع العشوائيات، مشدداً على أن الدولة المصرية، رغم التحديات العالمية، لن تتراجع عن التزاماتها الاجتماعية، وستظل أولوية الإنفاق الحكومي موجهة نحو المشروعات التي تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، لضمان أن تظل مظلة الحماية الاجتماعية ممتدة لتشمل كل أسرة مصرية تتطلع لغدٍ أفضل تحت سقف آمن ومستقر.

وفي ختام الفعالية، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم تسليم عدد من العقود للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، مهنئاً إياهم ببدء مرحلة جديدة في حياتهم داخل هذه المدينة المتميزة.

وعقب تسليم عقود الوحدات السكنية، أعرب المستفيدون عن بالغ سعادتهم باستلام وحداتهم، مثمنين وفاء الدولة بتعهداتها في توفير مسكنٍ عصري يلائم تطلعاتهم؛ وأكدوا أن هذه المدن الجديدة، بما تضمه من خدمات ومرافق متكاملة، تمثل نقلة نوعية تضمن حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع المصري.