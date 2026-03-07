الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل

أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري، أن تكلفة وحدات محدودي الدخل التي تم تنفيذها قدرت بـ 101 مليار جنيه تمويل عقاري.

وأعلنت مي عبد الحميد أن الصندوق يواصل تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة.

وأوضحت أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها يبلغ 112 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 59 ألف وحدة منها، بينما يجري تنفيذ 53 ألف وحدة أخرى في حدائق العاصمة.

وأضافت أن الصندوق ينفذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الأخضر الذي يعتمد على معايير البناء الصديق للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى أنه يجري تنفيذ 14,375 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية في حدائق العاشر.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة.