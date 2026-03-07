قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مي عبد الحميد: تنفيذ 14,375 وحدة من الإسكان الأخضر في أكتوبر الجديدة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن استمرار تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

 

عدد الوحدات الجاري تنفيذها 

وقالت “عبد الحميد”، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق ينفذ حاليًا 14,375 وحدة سكنية من الإسكان الإخضر في أكتوبر الجديدة، إلى جانب 11 ألف وحدة سكنية في  العاشر.

وأضافت أن إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي يبلغ 112 ألف وحدة، تم الانتهاء من 59 ألف وحدة منها، بينما يجري تنفيذ 53 ألف وحدة أخرى في حدائق العاصمة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل أيضًا على تنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الأخضر الذي يعتمد على معايير صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.

مي عبد الحميد مشروعات الإسكان الاجتماعي الإسكان الإخضر

