صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بدأ اسم كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يفرض نفسه بقوة في عالم كرة القدم، بعدما لفت الأنظار بموهبته اللافتة وتطوره السريع ومع كل خطوة يخطوها المهاجم الشاب، تتزايد التكهنات حول مستقبله، في ظل اهتمام عدد من أكبر الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته مبكراً.

تألق دولي مبكر يلفت الأنظار

صنع كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عاماً، الحدث مؤخراً بعد تتويجه بثاني ألقابه مع منتخب البرتغال للناشئين تحت 16 عاماً، في إنجاز يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها اللاعب الشاب.

هذا التألق المبكر دفع عدداً من كشافي الأندية الأوروبية لمتابعته عن قرب، خاصة أنه يظهر قدرات هجومية لافتة ويقدم مستويات واعدة تشبه إلى حد بعيد بدايات والده في الملاعب.

ريال مدريد يدخل السباق من جديد

يُعد ريال مدريد أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب الشاب، وهو النادي الذي شهد أزهى فترات مسيرة والده.

فقد قضى رونالدو الأب تسعة مواسم تاريخية مع الفريق الملكي، أصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي وأحد أعظم أساطيره.

ويرى كثيرون أن عودة “الوريث” إلى مدريد قد تمثل قصة كروية مثيرة، تعيد للأذهان حقبة ذهبية عاشها النادي مع والده.

إنتر ميلان بوابة محتملة للعودة إلى إيطاليا

إلى جانب ريال مدريد، يبرز إنتر ميلان كأحد أبرز المنافسين على ضم كريستيانو جونيور.

وقد تشكل هذه الخطوة عودة غير مباشرة لعائلة رونالدو إلى الكرة الإيطالية، حيث سبق للنجم الصاعد أن تدرب في أكاديمية Juventus FC خلال فترة لعب والده في النادي.

بايرن ميونخ يراقب الموهبة البرتغالية

كما يضع بايرن ميونخ اللاعب الشاب ضمن قائمة المواهب التي يتابعها، في إطار سياسة النادي الألماني المعروفة بالاستثمار في النجوم الصاعدين وصقلهم ليصبحوا نجوم المستقبل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن كشافي النادي يراقبون تطوره بشكل مستمر تمهيداً لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن التعاقد معه.

دورتموند مدرسة النجوم الشباب

من جهته، يبدو دورتموند مهتماً أيضاً بخدمات اللاعب البرتغالي الواعد ويُعرف النادي الألماني بقدرته على اكتشاف المواهب الشابة ومنحها الفرصة للتألق، كما فعل مع العديد من النجوم الذين تحولوا لاحقاً إلى أسماء لامعة في كرة القدم الأوروبية.

حلم الأب والابن

وسط هذا الصراع الأوروبي، يبقى حلم خاص يراود كريستيانو رونالدو، وهو أن يشارك نجله الملعب يوماً ما.

وقد يصبح هذا الحلم واقعاً في حال استمرار رونالدو مع النصر حتى نهاية عقده في صيف 2027، ومواصلة كريستيانو جونيور تطوره الكروي ليصل إلى الفريق الأول.

من هو كريستيانو جونيور

يُعد كريستيانو جونيور أحد أبرز المواهب الكروية الصاعدة في جيله وُلد عام 2010، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ طفولته في الأكاديميات المرتبطة بالأندية التي لعب لها والده.

تنقل بين مدارس كروية عدة، أبرزها أكاديميات Real Madrid CF وJuventus FC، قبل أن ينضم إلى فرق الفئات السنية في نادي النصر.

ويتميز جونيور بمهارات هجومية لافتة وسرعة في التحرك أمام المرمى، إضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، ما جعله محط أنظار كشافي الأندية الأوروبية مبكراً.