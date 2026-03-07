استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005

تعادل المنتخب الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، سلبياً أمام فريق النصر، مواليد 2005، وذلك في المباراة، التي أقيمت على أحد ملاعب مشروع الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة، التي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، تواجد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب.

يذكر أن التصفيات الأفريقية، لمنتخب 2009 ستشهد مواجهات أمام منتخبات: (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر) في الفترة ما بين 27 مارس و 5 أبريل المقبل في مدينة بنغازي الليبية.