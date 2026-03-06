قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

محافظ المنيا يتابع صرف المنحة التموينية
ايمن رياض

قال المهندس حلمي الزهري ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، إن هناك 712 ألف 549 بطاقة تموينية حصلت علي المنحة التموينية والمقدرة ب 400 جنيه تصرف خلال شهري مارس وابريل استفاد منها مليون و626 الف مواطن منياوي بإجمالي  285 مليون جنيه بخلاف الربط التمويني للبطاقات التموينية والمقدر شهريا بقيمة 170 مليون جنيه شهريا.

وأوضح الزهري أن المنحة التموينية يجري صرفها خلال شهري مارس وابريل بعد صرف التموين الشهري من السلع أولا ثم صرف المنحة التموينية ، مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع الشركة المصرية بالاضافة الي 2200 تاجر تمويني و505 فرع من فروع جمعيتي المنتشرة بقرى ومدن المحافظة ويحق للمواطن أن يصرف السلع خلال 70يوم.

وفي استجابةً سريعة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تزاحم أثناء صرف المنحة التموينية، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية بمدينة المنيا، حيث تفقد أحد فروع الشركة المصرية لمتابعة انتظام عملية صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل المنفذ التمويني، واطمأن على انتظام عملية الصرف، موجّهًا بتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقليل التكدس داخل المنافذ، بما يضمن سرعة الحصول على السلع التموينية والمنحة الإضافية دون معاناة.

أكد المحافظ ، حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مخفضة ، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وفي إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تتابع الموقف التمويني أولًا بأول، وتعمل على عدم تأثر الأسواق المحلية بأي تطورات إقليمية، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويطمئن المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.
 

المنيا محافظ المنيا السلع التموينية المنحة

